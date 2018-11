Proloco Trastevere | formaggi con 15 erbe raccolte a mano e miscele doc!

laragnatelanews

(Di domenica 25 novembre 2018) Vincenzo Mancino colpisce ancora…e va a segno!La sua ultima scommessa (sicuramente vincente) si chiama, ha aperto le sue porte il 12 novembre scorso e si trova esattamente in Via Goffredo Mameli 23/24 a due passi da Piazza di San Cosimato, nel cuore di. Mancino ha racchiuso in questo nuovo progetto le caratteristiche dei due precedentiesistenti (Centocelle via Domenico Panaroli 35 e Pinciano via Bergamo 18) più alcune sostanziali novità, dalleservite all’ora dell’aperitivo alla presenza del forno Josper. La filosofia di DOL resta intatta: tradizione, intesa non solo come cucina ma anche come territorio, materia prima e stagionalità, proprio come lo stesso Vincenzo Mancino ci tiene a sottolineare: “Ultimamente la tradizione – spiega Vincenzo – tende a essere messa da parte, assumendo ruoli troppo spesso marginali o ...