Prezzo killer La pubblicità di una donna uccisa per promuovere il Black

(Di domenica 25 novembre 2018) "Ecco un esempio da non seguire" scrive il sindaco di Milano Beppe Sala postando su facebook l'immagine di una pubblicità shock - con l'immagine di unaaccostata alle promozioni delfriday - che era in vetrina nel negozio del marchio Philipp Plein in corso Venezia, a Milano. La pubblicità, segnalata da molti come offensiva, è stata rimossa dal Comune.La campagna è visibile anche sul profilo Instagram di Philipp Plein e si articola in diverse immagini dove una sorta di serialmascherato, ribattezzato 'price', uccide una. E in un post del 27 ottobre, lo stilista scrive "LOVE THAT HURTS FEELS SO GOOD" ('l'amore che ferisce fa stare così bene), accanto a un'immagine che lo vede avvicinare un coltello alla guancia insanguinata di una, presumibilmente la sua fidanzata.