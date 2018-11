Presidente Conte | un “codice rosso” contro la violenza sulle donne c’è già dal 2013

huffingtonpost

: Gli impegni del 24 e 25 novembre a Bruxelles del Presidente @GiuseppeConteIT - Palazzo_Chigi : Gli impegni del 24 e 25 novembre a Bruxelles del Presidente @GiuseppeConteIT - ilfoglio_it : Conte e le fanta-privatizzazioni da 'vendere' a Juncker. Perché nemmeno il presidente della Commissione europea si… - marcodimaio : Una cena, niente di più. Il presidente #Conte torna dal suo sabato sera a #Bruxelles con niente in mano. Guida un G… -

(Di domenica 25 novembre 2018) 25 Novembre. Ildel Consiglioannuncia che martedì in Cdm verrà approvato un "codice rosso"la, e cioè : "una corsia preferenziale alle denunce" per imporre "indagini più rapide" Lo aveva già annunciato qualche giorno fa il vice premier Salvini, come impegno condiviso anche con i ministri Bongiorno e Bonafede. «Il processo rapido, che intendiamo portare a casa con la riforma servirà a non lasciare in giro gli aggressori. Questa è la vera tutela dopo anni di inutili chiacchiere».Mi permetto sommessamente di segnalare alal vicepremier Salvini e ai Ministri Bongiorno e Bonafede che l'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazioni del codice di procedura penale, alla lettera a-bis, introdotta dalla leggelanei confronti delle(l.119 del ...