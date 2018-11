Precari III fascia e GI | la strategia dello Studio Esposito Santonicola

scuolainforma

(Di domenica 25 novembre 2018) III fascia e reclutamento, news 25/11 – Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa giunto in Redazione a firma Studio Legale Esposito/Santonicola. Il testo riguarda alcune precisazioni circa la tutela giudiziaria per i precari di III fascia presenti nelle graduatorie di Istituto, in vista dell'approvazione del nuovo reclutamento, di cui all'art. 58 della Legge Finanziaria 2019. "La tutela giudiziaria per i precari III fascia, graduatorie di Istituto, in vista dell'approvazione del nuovo 'reclutamento' previsto nella Legge Finanziaria 2019, art. 58" Gentili lettori, come noto, il Governo ha avviato un processo di revisione del sistema di reclutamento docenti. Per quanto concerne la scuola secondaria di primo e di secondo grado-con riferimento a coloro che abbiano sottoscritto