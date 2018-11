: Posticipo serie A, Genoa-Sampdoria 1-1 - TelevideoRai101 : Posticipo serie A, Genoa-Sampdoria 1-1 - PipuCuore : La classifica di serie A prima del posticipo Brescia - Torino. #LBA #basketball #LeonessaBrescia #AuxiliumTorino… - aliko_1982 : RT @ibookmakersit: Un #Derby particolarmente sentito #GenoaSampdoria è il posticipo di stasera alle ore 20.30 nella 13esima giornata nel ca… -

Pareggio firmato in pochi minuti nel derby della Lanterna.dividono la posta con un 1-1 che non sconvolge la classifica per entrambe. I gol arrivano a inizio gara. All'8' sblocca il match la girata di testa di Quagliarella su cross preciso di Ramirez. Al 17' Piatek si procura (fallo di Audero) e trasforma il rigore del pari. Ilsi procura buone occasioni, ma non fa il sorpasso. Audero dice di no a Romulo e a Piatek (sventola ravvicinata) nel primo tempo ed è prodigioso sul colpo di testa di Kouamé nel 2°.(Di domenica 25 novembre 2018)