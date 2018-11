: Pontedera, 19enne uccisa da un treno - TelevideoRai101 : Pontedera, 19enne uccisa da un treno -

Un'appenadi origine marocchina incinta di tre mesi è morta travolta da unnella stazione dinel Pisano. Dai primi accertamenti di Polfer e Carabinieri potrebbe trattarsi di suicidio. Testimoni avrebbero visto la giovane sbucare da un sottopasso della stazione e lanciarsi verso un convoglio in transito. Il macchinista non è riuscito a frenare in tempo. La ragazza era in Italia da qualche tempo e viveva presso una casa famiglia nel Pisano.(Di lunedì 26 novembre 2018)