Pirelli - Fornitore unico in F 1 fino al 2023

(Di domenica 25 novembre 2018) Laresterà in Formula 1 comealmenoal. La trattativa tra la società della Bicocca, la Federazione Internazionale dell'Automobile e la Formula One Management si è conclusa positivamente. L'accordo è stato raggiunto piuttosto rapidamente, anche grazie ai risultati ottenuti e all'ottima intesa tra le parti in queste ultime stagioni.Tante novità all'orizzonte. L'accordo completo tra lae la Formula 1 comprende diverse nuove iniziative richieste dalla moderna F.1 e saranno svelate a breve. Tra le novità tanto attese per il 2021 c'è l'introduzione dei nuovi pneumatici da 18 pollici che prenderanno il posto delle attuali 13. Marco Tronchetti Provera, vice presidente e amministratore delegato della, ha affermato: "Il prolungamento della nostra partnership con la Formula 1alè un grande notizia. La F.1 è e rimarrà sempre la ...