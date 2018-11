Petralia Soprana è il borgo più bello d' Italia del 2018

huffingtonpost

(Di domenica 25 novembre 2018), in provincia di Palermo, è ilpiùd'2019. Il comune madonita si è imposto su Subiaco, nella sesta edizione del concorso nazionale promosso dall'associazione "I Borghi Più Belli d'" in collaborazione con la trasmissione di Rai3 "Alle falde del Kilimangiaro".Una conferma per la Sicilia che in quattro edizioni ha visto imporsi propri comuni: nel 2014 ha vinto Gangi, nel 2015 Montalbano Elicona e nel 2016 Sambuca di Sicilia. Dopo la pausa di due anni che ha visto i successi di Venzone (Friuli Venezia Giulia) e Gradara (Marche) arriva dunque un risultato che premia il lavoro svolto negli anni nella conservazione e valorizzazione dei piccoli centri dell'nascosta.Grande festa acon musica e brindisi in piazza. Il sindaco Pietro Macaluso parla di "vittoria meritata di una intera comunità e di ...