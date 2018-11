Pernigotti | per salvarla scende in campo la Sperlari

Nel mondo di Riccardo Piacenza - l’uomo che vuol salvare la Pernigotti di Novi Ligure : Se non si fosse fatto vivo con quella storia che vuole rilevare, anzi «salvare», la Pernigotti, Riccardo Piacenza sarebbe rimasto tranquillo nella villa al centro del paese, vasta dimora dal passato signorile, che mostra i suoi anni, dove vive assieme alla madre. La famiglia è nota:il nonno Ernesto fondò la fabbrica di maglieria nel 1951, gli sub...

Pernigotti - un imprenditore vuole acquistare l’azienda : Pernigotti 1860Pernigotti 1860Pernigotti 1860Pernigotti 1860Ha intenzione di «acquistare la fabbrica Pernigotti con tutto il personale, per continuare a produrre gianduiotti e torrone». E aggiungere altre specialità, come le uova di Pasqua. Lo ha dichiarato Riccardo Piacenza, imprenditore tessile di Fubine Monferrato, in provincia di Alessandria, conosciuto per la maglieria in cachemire. Al tavolo di crisi, però, i proprietari turchi del gruppo ...

Pernigotti - ora si fa avanti un imprenditore tessile : Salvare la Pernigotti di Novi Ligure. È la volontà di tutti. ma il punto è come. Con una premessa indispensabile, e cioè che gli attuali proprietari, i fratelli turchi Toksoz, cedano l’azienda e non perseverino nella volontà di chiudere il sito produttivo novese ed esternalizzare le produzioni dolciarie. In Italia, poco importa: la proposta è stata...

Pernigotti - Piacenza conferma l’interesse. Uil : “No a speculazioni”. I lavoratori : “Abbiamo scelto di fidarci del governo” : I lavoratori della Pernigotti, storica azienda del cioccolato di Novi Ligure, sono in assemblea permanente dallo scorso 6 novembre, quando la proprietà turca ha fatto richiesta di ammissione alla procedura di cassa integrazione straordinaria a seguito della parziale cessazione dell’attività. E rimangono freddi anche di fronte al moltiplicarsi dei nomi di imprenditori accostati all’azienda. L’ultimo in ordine di tempo è Riccardo ...

Piacenza l’imprenditore di Fubine : “Prendo io la Pernigotti” : La vicenda Pernigotti gli ha toccato il cuore e così ha deciso. Vuole acquistarla, anche senza il marchio. «Mi interessano i lavoratori e le loro competenze -. Li riassumerei tutti, dipendenti diretti (cento) ed interinali, tra i 130 ed i 150). Sarei pronto a produrre le stesse cose, ma anche nuove specialità, per esempio le uova di Pasqua. Investe...

Coop agricole in campo per salvare Pernigotti : I lavoratori diventerebbero soci con l'aiuto dei fondi mutualistici Le Cooperative agroalimentari sono pronte a partecipare ad un piano per il salvataggio della Pernigotti. Il vicepremier, Luigi Di ...

Coop agricole in campo per salvare Pernigotti : Le Cooperative agroalimentari sono pronte a partecipare ad un piano per il salvataggio della Pernigotti. Il vicepremier, Luigi Di Maio, ha lasciato la festa del vino Cooperativo che si sta svolgendo a Milano con la disponibilità di Allenza delle Cooperative a partecipare ad un’operazione di workers buyout attraverso il ruolo chiave di Fci, la socie...

Pernigotti : Tajani incontra lavoratori - no a delocalizzazioni : Così il Presidente del Parlamento Europeo oggi a Novi Ligure, Alessandria, dove incontra un presidio di lavoratori - L'annuncio l'aveva dato in mattinata il presidente del Parlamento Europeo in visita ...

Pernigotti : Tajani - sentirò governo turco : ANSA, - NOVI LIGURE, ALESSANDRIA,, 17 NOV - "Ho già dato mandato al mio gabinetto di contattare il governo turco affinché la proprietà venga al tavolo con il premier Conte". Lo ha detto il presidente ...

Pernigotti - prosegue lo sciopero ad oltranza. Presidio davanti prefettura di Novi : Si aspetta la risposta dei proprietari e intanto si sta organizzando un grande corteo. Il sindaco: inaccettabile l'esternalizzazione -

Pernigotti - operai a Roma contro la chiusura dello stabilimento di Novi Ligure : Sono arrivati a Roma giovedì mattina, dopo essere partiti da Novi Ligure mercoledì notte, gli operai della Pernigotti che si oppongono alla chiusura dello storico stabilimento voluto dalla nuova ...

Pernigotti : azienda conferma chiusura Novi - governo convocherà Toksoz/Adnkronos (4) : (Adnkronos) - E' chiaro che il fatto che la proprietà turca confermi la sua intenzione di chiudere lo stabilimento di Novi Ligure e la lavorazione esterna, spiega Onofrio Rota, il segretario generale della Fai Cisl, "non ci vede d'accordo. Noi vogliamo una cassa integrazione per rilanciare il sito p

Pernigotti : azienda conferma chiusura Novi - governo convocherà Toksoz/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - Pernigotti quindi ha confermato "l’intenzione di esternalizzare le attività` produttive del sito di Novi Ligure unicamente presso il territorio nazionale, nel rispetto della storicità` del brand e con l’obiettivo di mantenere la qualità` distintiva dei propri prodotti, e il proprio imp

Pernigotti : azienda conferma chiusura Novi - governo convocherà Toksoz/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Qualsiasi tipo di disponibilità sulla cassa integrazione o sugli incentivi per le nuove tecnologie "la daremo ma deve essere chiaro che sarà legata al destino dei lavoratori e del marchio", spiega ancora il ministro al termine dell'incontro nel quale si è discusso appunto della richies