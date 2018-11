Perché i suicidi stanno diminuendo

Suicidio assistito - accompagnò in stazione amico depresso : il gip di Como archivia indagine per istigazione al suicidio Perché “contribuito minimo” : Un contributo minimo, un semplice passaggio dato a un amico. Non c’è reato di istigazione al suicidio se quell’amico, salito su un treno in direzione Svizzera, ha poi scelto di togliersi la vita in una clinica. La decisionde del gip di Como su questo caso solleva nuovamente la questione del diritto all’autodeterminazione, anche se è molto diverso da quelli che hanno fatto finire sotto processo Marco Cappato e Mina Welby (per ...