Per la morte di Rosanna Ida Colia | Michele Bravi indagato per omicidio stradale

Almeno 22 Persone sono morte sabato nell’affondamento di un traghetto sul lago Victoria - in Uganda : Almeno 22 persone sono morte sabato nell’affondamento di un traghetto sul lago Victoria, in Uganda. Il traghetto trasportava in tutto più di 100 persone: 26 sono state salvate dai soccorritori mentre altre 60 sono disperse. Il traghetto, che ospitava una

Bari - le paure dei vicini del ‘palazzo della morte’ : “Anche qui almeno nove casi di cancro. Fiamme e cattivo odore Per anni” : La foto sul tavolo è ingiallita dal tempo. Filippo e Teresa hanno ancora i capelli scuri. Quattro figli a poca distanza di età, stretti in un unico scatto. Oggi, 72 e 70 anni ciascuno, cinquant’anni tra quelle mura piene di crepe, al sesto piano di viale Archimede 12, a Bari. Stesso isolato del palazzo della morte, dove 21 persone si sono ammalate di neoplasie rare a partire dalla metà degli anni Novanta. Tutte, secondo le indagini della ...

Bari - il "palazzo della morte" : venti vittime Per tumore da roghi tossici nella vicina discarica : Ventuno inquilini di una stessa palazzina nel quartiere Japigia, a Bari, sarebbero morti per tumori causati dalle sostanze tossiche liberate nell'aria dai ricorrenti roghi nell'ex discarica comunale dell'Amiu di via Caldarola, dismessa e bonificata ormai da decenni.Quell'edificio, il numero 16 di via Archimede, è conosciuto in città come il "palazzo della morte".Una situazione che "richiama fortemente quello riscontrato nelle aree della ...

Elisa Isoardi sui social addolorata Per la morte del suo gatto : Elisa Isoardi è triste per la morte del suo gatto Otello e lo ha annunciato con un post su Instagram. La Isordi ha pubblicato la foto di un gatto nero sullo sfondo di un panorama di montagna, e accompagnato con la didascalia: «Ciao gatto delle nevi lassù salterai sui tetti #otello #love». Tanti i messaggi di solidarietà dei fan che si immedesimano nello stato d’animo della Isoardi.

In arrivo il nuovo Re Leone - morte della magia Disney o furba oPerazione di marketing? (video) : Da qualche ora è disponibile il trailer del nuovo Re Leone, adattamento live action di un classico dell'animazione Disney. La casa di Topolino, dopo aver portato di nuovo al cinema film come La Bella e La Bestia (con Emma Watson nei panni di Belle e Dan Stevens in quelli della Bestia) e Il Libro della Giungla (con gli animali realizzati tramite motion capture), si cimenterà con Dumbo, Aladdin e Il Re Leone. L'operazione nostalgia è quindi già ...

Era indagato Per la morte del padre Suicida con un frontale contro un tir : Una vita da romanzo di Emmanuel Carrère quella di Francesco Mosetti, di anni trentotto. Una vita finita l'altro ieri sulla via Emilia nei pressi di Parola, nel tratto tra Parma e Fidenza. L'uomo si è ...

Ocse : Italia prima Per prevenzione morte : 18.27 Ocse:Italia prima per prevenzione morte Nella Ue una migliore politica di salute pubblica e di assistenza sanitaria potrebbe evitare 1,2 mln di decessi. Lo afferma il rapporto Ocse "Health At Glance Europe". Il rapporto altresì sottolinea che nella classifica ...

Ocse : Italia prima Per prevenzione morte : 18.27 Nella Ue una migliore politica di salute pubblica e di assistenza sanitaria potrebbe evitare 1,2 mln di decessi. Lo afferma il rapporto Ocse "Health At Glance Europe". Il rapporto altresì sottolinea che nella classifica delle morti prevenibili, l'Italia è la più virtuosa nella Ue, collocandosi al primo posto della classifica per il 2015, anno preso in esame dall'Ocse.

Giordana Amici 18 - storia famiglia e morte del fratello : “Mia madre era disPerata” : Amici 18, Giordana Angi racconta la storia della sua famiglia Giordana Angi non sta sorprendo solo per la sua capacità interpretativa, ma anche per la sua storia. La cantante di Amici 2018/2019 ne ha passate davvero tante. E non ha problemi a parlarne perché, fortunatamente, è riuscita a superare ogni avversità della vita. Giordana, ora […] L'articolo Giordana Amici 18, storia famiglia e morte del fratello: “Mia madre era ...

Bologna - indagato Per la morte del padre muore in un incidente : 'Non l'ho ucciso io' aveva scritto : "Sono sereno e non ho fatto nulla a mio padre ": questo aveva scritto in un messaggio Francesco Masetti poco prima di schiantarsi con la sua auto contro un camion, tra Parma e Fidenza, sulla via ...

15ENNE TRAVOLTO DA TRENO/ E ragazzo arruolato dall'Isis - il dramma di scegliere la morte Per sentirsi amati - IlSussidiario.net : A Parabiago un 15ENNE è morto investito da un TRENO in una prova di coraggio; sempre a Milano un giovane egiziano si è arruolato nell'Isis. Chi cercavano?

Massimo Ciavarro a cuore aPerto : "Iniziai a lavorare da bambino - dopo la morte di mio padre" : L’attore, ospite oggi a Vieni da me su Rai1, ha raccontato a Caterina Balivo della scomparsa prematura del padre, motivo che...

Arbitro in lacrime Per la morte della madre : il calciatore lo consola : Alla fine della partita di Nations League contro la Germania, Virgil Van Dijk, capitano dell'Olanda, ha consolato l'Arbitro rumeno Ovidiu Hategan che era stato informato di un grave lutto familiare ...

Batterio killer in sala oPeratoria - aPerta inchiesta sulla morte di 6 Persone : La tecnologia nel mirino viene venduta in tutto il mondo, e la ditta Liva Nova ne aveva raccomandato la sanificazione già alle fine del 2015: i macchinari non sono però stati ritirati dal mercato. Lo ...