Parma-Sassuolo 2-1 | pagelle | video highlights e tabellino del match

Serie A : il Parma batte 2-1 il Sassuolo e lo scavalca : Babacar, S, Ammoniti: Inglese, Bruno Alves, Bastoni, P,, Duncan, Marlon, Consigli, S, LA CRONACA DEL MATCH

Highlights Parma-Sassuolo 2-1 - il VIDEO e i gol della partita. Gervinho e Bruno Alves risolutori : Il Parma ha sconfitto il Sassuolo per 2-1 nel lunch match della 13^ giornata della Serie A 2018-2019. I ducali si sono imposti al Tardini nel derby emiliano: Gervinho sblocca la partita al 6′ con una buona iniziativa personale, Bruno Alves raddoppia al 25′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, a nulla serve il calcio di rigore trasformato da Babacar al 36′. Di seguito il VIDEO con i gol, gli higlights e la sintesi di ...

Parma-Sassuolo 2-1 : pagelle e tabellino : Parma-Sassuolo, 13ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A - 13° turno : Parma-Sassuolo 2-1 : 14.25 Derby della via Emilia (uno dei tanti in A) al Parma, che nel lunch match del Tardini batte 2-1 il Sassuolo e si regala una classifica da...Europa League. Ducali avanti dopo 6':Consigli respinge il primo tentativo di Gervinho,la sfera resta lì e l'ivoriano ribadisce in rete Raddoppio 'flipper' al 25' (da angolo): Consigli salva su Inglese, autotraversa Magnani,tap-in vincente di Bruno Alves. Che al 36' causa però il rigore (Valeri al ...

Parma-Sassuolo 2-1 LIVE : risultato in diretta. Lampo di Gervinho e raddoppio di Bruno Alves. Babacar la riapre su rigore : Parma-Sassuolo 2-1 LIVE 6' Gervinho, P,, 25' Bruno Alves, P,, 36' rig. Babacar, S, Parma, 4-3-3,: Sepe; Iacoponi, Bastoni, Bruno Alves, Gagliolo; Barillà, Grassi, Scozzarella; Siligardi, Inglese, ...

Serie A - le formazioni ufficiali di Parma-Sassuolo : sorprese nei due schieramenti : Le formazioni ufficiali di Parma-Sassuolo – La gara del “Tardini” tra Parma e Sassuolo apre la domenica della tredicesima giornata del campionato di Serie A. Diverse sorprese nei due schieramenti: D’Aversa conferma Gagliolo sulla sinistra con Bastoni in mezzo, mentre lascia fuori Stulac per posizionare in regia Scozzarella; De Zerbi, invece, lascia fuori Lirola, Sensi e Di Francesco optando per Magnani, ...

Parma-Sassuolo - formazioni ufficiali e risultato in diretta live : formazioni ufficiali Parma , 4-3-3, : Sepe; Iacoponi, Bastoni, Bruno Alves, Gagliolo; Barillà, Grassi, Scozzarella; Siligardi, Inglese, Gervinho. Sassuolo , 4-3-3, : Consigli; Marlon, Magnani, ...

Parma-Sassuolo : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Parma-Sassuolo, 13ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.