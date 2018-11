Pari tra Genoa e Samp

Le foto degli scontri di Parigi tra polizia e “gilet gialli” : Anche lungo gli Champs-Élysées, sempre per protestare contro il governo Macron: ci sono stati 19 feriti e 40 fermi

Mondiale scacchi : ancora Pari nell’11ª partita tra Carlsen e Caruana : Mondiale scacchi, tra Carlsen e Caruana sembra non voler emergere un vincitore, ancora una volta patta Mondiale scacchi, pari anche l’11ª. Patta tranquilla a Londra nell’undicesima partita del Mondiale tra Carlsen e Caruana; ancora una Difesa Russa, poi rapida serie di cambi e pari dopo meno di tre ore con una partita continuata per 55 mosse solo per soddisfare il pubblico pagante. Lunedì la 12ª e ultima partita a tempo lungo, poi ...

Risultati Serie B : Pari tra Livorno e Cittadella - successo esterno del Carpi [FOTO] : 1/21 Foto Paola Garbuio/LaPresse 24 Novembre 2018 Padova (PD) ...

Serie B - Pari tra Verona e Palermo : finisce 1-1 : Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive del Palermo che, nell'anticipo della 13a giornata di Serie B, pareggia 1-1 contro il Verona di Grosso. Al 31' Di Carmine sblocca a sorpresa il match ...

Basket femminile - 7a giornata Serie A1 2018-2019 : Venezia a Battipaglia - scontro d’alta classifica tra Broni e San Martino di LuPari : Archiviata la sosta per la Nazionale e conquistata una splendida qualificazione all’Europeo 2019 di Basket da parte delle azzurre di coach Marco Crespi, è tempo di tempo di tornare a concentrarsi sul campionato italiano di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Si riprende dalla settima giornata, che andrà in scena domenica 25 novembre. La capolista Venezia sarà impegnata nella trasferta di Battipaglia per proseguire il proprio inizio di ...

ZamParini sbotta dopo la cessione del Palermo : “trattato da delinquente ed insultato - addio e buona fortuna” : Maurizio Zamparini ha parlato a caldo dopo l’ufficialità dell’addio al Palermo, una volta ceduto il club il patron si è sfogato “Ho dato molto, ma è evidente che non sono stato compreso. Sono un friulano che si è comportato bene, al di fuori delle vostre regole palermitane. Lascio il Palermo primo in classifica, ma anche per questo mi avete insultato“. Maurizio Zamparini si sfoga dopo aver annunciato l’addio ...

F1 - cena d’addio in casa Ferrari per salutare Raikkonen : il siParietto tra Kimi e Vettel è tutto da ridere : Nel corso della cena organizzata per salutare Raikkonen, i due piloti si sono resi protagonisti di una siparietto divertente Kimi Raikkonen mancherà e non poco sia alla Ferrari che a Sebastian Vettel, che non ha mai nascosto la sua predilezione per Kimi come compagno di squadra. Il team di Maranello ha deciso di sostituirlo però con Charles Leclerc, ringiovanendo la line-up e promuovendo un pilota riuscito a sorprendere già al suo primo ...

Bari - 3mila euro per superare l'esame : sequestrate 70 patenti. Beccate 9 persone vicine al clan Parisi : Avevano perfezionato un sistema telematico quasi perfetto per truccare gli esami di guida e permettere ai propri clienti di conseguire qualsiasi tipo di patente senza dover studiare: bastava pagare ...

Mara Venier - Antonella Clerici - Alba Parietti : cambiamenti in vista tra Rai e Mediaset : Mara Venier, Antonella Clerici, Alba Parietti: cosa hanno in comune, a parte la loro presenza a Domenica In? Il fatto che per loro potranno esserci grandi cambiamenti in vista. Almeno così dicono le indiscrezioni dell’ultima ora. Cominciamo da Mara Venier. La signora della tv sta avendo un enorme successo con la sua Domenica In su Rai 1. Ogni settimana si contende il primato dello share con Barbara D’Urso e i fan la adorano per le ...