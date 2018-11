Pallavolo – Serie A1 femminile | le inseguitrici della Igor non sbagliano un colpo | i

Pallavolo - Serie A1 femminile : Busto Arsizio passa al Centro Fipav - il Club Italia Crai sconfitto 1-3 : CRONACA Il primo set si apre con un ace di Battista. Pronta però la reazione della formazione ospite che si porta sul +3 , 3-6, . Il vantaggio rimane immutato fino al primo time out chiamato dal ...

Pallavolo : Serie A/1 donne - risultati : ROMA, 25 NOV - risultati della 7/a giornata del campionato di Serie A/1 donne di Pallavolo: Saugella Monza - Savino Scandicci 2-3 Il Bisonte Firenze - Igor Novara 0-3 Pomì Casalmaggiore - Reale Mutua ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : Busto Arsizio passa al Centro Fipav - il Club Italia Crai sconfitto 1-3 : Niente da fare per le azzurre al cospetto di Busto Arsizio, le ragazze di Bellano costrette ad arrendersi con il punteggio di 1-3 La grinta messa in campo dal Club Italia Crai non basta a conquistare la vittoria: la partita con la Unet E-Work Busto Arsizio, disputata oggi pomeriggio al Palazzetto del Centro Federale Fipav Pavesi, finisce 1-3 (17-25, 26-24, 19-25, 20-25). Prima dell’inizio del match, il presidente del Comitato Regionale ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : niente da fare per Vibo - l’Azimut Modena si impone con il punteggio di 3-0 : Al PalaCalafiore di Reggio Calabria, Ivan Zaytsev trascina Modena alla vittoria contro Vibo Valentia Tonno Callipo Vibo Valentia e Azimut Leo Shoes Modena giocano al PalaCalafiore di Reggio Calabria davanti a un foltissimo pubblico, come ormai d’abitudine per Zaytsev e compagni. I gialli iniziano la gara con Christenson in regia, Zaytsev è in posto due, le bande sono Kaliberda e Urnaut, al centro giocano Holt e Anzani, il libero è ...

Pallavolo : Serie A/1 donne - risultati : ANSA, - ROMA, 25 NOV - risultati della 7/a giornata del campionato di Serie A/1 donne di Pallavolo: Saugella Monza - Savino Scandicci 2-3 Il Bisonte Firenze - Igor Novara 0-3 Pomì Casalmaggiore - ...

Pallavolo : Serie A/1 donne - risultati : ANSA, - ROMA, 25 NOV - risultati della 7/a giornata del campionato di Serie A/1 donne di Pallavolo: Saugella Monza - Savino Scandicci 2-3 Il Bisonte Firenze - Igor Novara 0-3 Pomì Casalmaggiore - ...

Pallavolo – Serie A2 Credem Banca : il Club Italia CRAI supera Cantù e conquista i tre punti : Vittoria importantissima per il Club Italia Crai, che nell’ottava giornata della Serie A2 Credem Banca ha superato Cantù per 3-1 (25-21, 19-25, 25-15, 26-24), conquistando tre punti fondamentali in chiave classifica Nella gara di oggi, i ragazzi di Monica Cresta hanno saputo compiere un ulteriore passo in avanti, conquistando i tre punti contro una squadra ostica, grazie ad una prestazione nella quale sono riusciti a rimanere concentrati ...

Pallavolo - Serie A2 – Successo esterno per Club Italia CRAI : Cisano ko al tie-break : Serie A2 Credem Banca: il Club Italia CRAI conquista un’altra vittoria esterna, superata Cisano al tie-break Altra vittoria in trasferta per il Club Italia CRAI, che nella settima giornata della Serie A2 Credem Banca ha superato al tie-break la neo promossa Cisano Bergamasco 2-3 (20-25, 25-21, 25-23, 23-25, 11-15). Con quella di oggi, gli azzurrini hanno centrato la terza vittoria esterna stagionale, dopo quelle arrivate sul campo ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : Banca Valsabbina di nuovo in campo - domani la sfida con Cuneo : Nella quinta giornata della Samsung Volley Cup A1, la Bosca San Bernardo Cuneo farà visita al PalaGeorge di Montichiari Non c’è tempo per festeggiare il successo ad Osimo contro la Lardini Filottrano, il primo negli scontri diretti contro la formazione marchigiana, ed il primato virtuale in classifica, se pur condivisa con Novara, Busto Arsizio, Scandicci e Casalmaggiore, perché la Banca Valsabbina Millenium Brescia ritornerà in ...

Pallavolo - Serie A2 maschile : il Club Italia Crai si arrende al tie-break - Cuneo vince con il punteggio di 3-2 : CRONACA Per quanto riguarda le scelte iniziali, Monica Cresta ha riproposto il sestetto visto contro la Materdomini, confermando Dal Corso come schiacciatore insieme a Recine e Cianciotta al centro ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : la Banca Valsabbina non si ferma più - tris anche a Filottrano : La Banca Valsabbina cala il tris e si conferma matricola terribile. Nella quarta giornata della Samsung Volley Cup Serie A1 le Leonesse sfatano il tabù Filottrano La Millenium espugna il PalaBaldinelli di Osimo in quattro set e sale momentaneamente in vetta alla classifica del campionato, insieme ad un nutrito gruppo di squadre quali Novara, Busto Arsizio, Scandicci e Casalmaggiore con 9 punti. Ottima prestazione di Jessica Rivero con 23 ...

Pallavolo – Serie A2 maschile : il Club Italia Crai si arrende al tie-break - Cuneo vince con il punteggio di 3-2 : Gli azzurrini cedono l’intera posta in palio agli avversari di Cuneo, perdendo con il punteggio di 3-2 Nella sesta giornata della Serie A2 Credem Banca, il Club Italia Crai si è dovuto arrendere al tie-break contro Cuneo 3-2 (16-25, 25-22, 25-22, 18-25, 15-10). Dopo un primo set giocato brillantemente (16-25), gli azzurrini hanno subito il ritorno dei propri avversari, meritevoli di aver ribaltato il risultato. Nel quarto set, come è ...

Pallavolo - Serie A2 femminile : il Club Italia Crai lotta ma non basta - Scandicci si impone 3-0 : CRONACA: Per l'avvio della gara il tecnico federale Massimo Bellano si affida al sestetto composto da Rachele Morello, Elena Pietrini, Sarah Fahr, Sylvia Nwakalor, Loveth Omoruyi, Fatim Kone e al ...

Pallavolo – Serie A2 femminile : il Club Italia Crai lotta ma non basta - Scandicci si impone 3-0 : Niente da fare per le azzurrine, costrette ad arrendersi con il punteggio di 3-0 alla Svino Del Bene Scandicci I progressi dimostrati in campo dal Club Italia Crai non bastano per conquistare i primi punti della stagione a Scandicci: la quarta giornata finisce 3-0 (25-19, 25-12, 25- 21) a favore della Savino Del Bene. Il tour de force di questo avvio di regular season per le azzurrine proseguirà mercoledì a Novara. Poi nella sesta giornata ...