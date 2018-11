Orrore nel Lazio | rubavano cani e con bisturi improvvisati cambiavano i microchip per

Orrore in un ostello di Firenze : strangola la fidanzata - poi si costituisce nella hall : Ancora un femminicidio alla vigilia della giornata nazionale contro la violenza sulle donne . L'odierna cronaca ci porta all'interno di un ostello di Firenze dove un fidanzato ha strangolato la compagna per poi autodenunciarsi. Tragedia a Firenze: uccide la fidanzata in un ostello Purtroppo si fa ...

Monza - 3 pusher 18enni torturati con la roulette russa/ Mezzago - Orrore nel box per una partita di droga - IlSussidiario.net : Monza, 3 pusher torturati con la roulette russa: avevano rubato droga alla banda: tre ore di terrore sequestrati in un garage, salvati dai carabinieri.

Orrore nel calcio dilettantistico - morto un giovane calciatore del Martina Franca : il fratellino lo trova nel garage : Fabiano Colucci è stato trovato senza vita dal fratellino nel garage, un fulmine a ciel sereno per il Martina Franca che ha chiesto il rinvio della propria gara alla Lega Un lutto tremendo, una notizia pazzesca che getta nello sconforto l’intero mondo del calcio dilettantistico. Fabiano Colucci, giovane calciatore di appena 19 anni, è stato trovato morto dal fratellino nel garage della sua abitazione. Un fulmine a ciel sereno non ...

Anzio - uomo muore nel giardino : in casa la polizia scopre l’Orrore. Tra sporcizia e immondizia : Una scena apocalittica quella che la polizia si è trovata di fronte ad Anzio, alle porte di Roma. Un uomo di 69 anni, un ex operaio della Fiat in pensione, è stato trovato morto nel giardino della sua abitazione. Ad avvisare i caschi bianchi guidati dal Comandante Sergio Ierace, la moglie che non vedendo rincasare il marito aveva dato l’allarme. L’uomo, a quanto si apprende, è stato trovato accasciato su un tavolino forse vittima di un malore. ...

Ancona - 22enne violentata per mesi da pusher nigeriano/ Ultime notizie - Orrore nel capoluogo marchigiano - IlSussidiario.net : Ancona, 22enne violentata per mesi da pusher nigeriano. Ultime notizie, orrore nel capoluogo marchigiano, ennesima storia di degrado

Ancona - Orrore nella casa occupata da nigeriani. Stuprata 15 volte a ripetizione : I contorni di questo ennesimo orrore ricordano molto, troppo da vicino la vicenda di Desirée Mariottini. Un'altra ragazza, un'altra giovane con problemi di droga è stata Stuprata dal suo pusher e aguzzino. Ancora una volta un immigrato.Questa volta però non siamo a Roma, ma ad Ancona. Quattro giorni fa (la notizia è stata resa nota solo oggi), la Polizia ha messo le manette a un nigeriano di 37 anni, accusato di violenza sessuale aggravata e ...

Susanna Ceccardi - l'Orrore dei compagni di Potere al popolo : 'Vi mettiamo nelle foibe' : I pacifisti di Potere al popolo e dei centri sociali hanno minacciato il sindaco di Cascina, la leghista Susanna Ceccardi , durante una manifestazione a Livorno. I compagni hanno urlato: 'Pure voi, ...

Orrore nel centro di accoglienza : giovane violentata : Quattro cittadini di nazionalità nigeriana sono stati arrestati dalla polizia a Bari: l'accusa è di violenza sessuale di...

Scomparsa a 15 anni - Orrore al processo. 'Fatta a pezzi da due mostri e servita nel kebab' : Vivere per 15 anni senza sapere cosa sia successo ad una figlia Scomparsa nel nulla è un dramma che nessun genitore vorrebbe vivere. Per la famiglia di una ragazzina di appena 14 anni, però, questa ...

Orrore al Grande Fratello - c'è un topo nella camera dei vip : 'Striscia la Notizia' pizzica il Grande Fratello Vip. Il tg satirico di Antonio Ricci ha mostrato le immagini in cui si vede un topo correre indisturbato nella camera dove dormono i vip. In ...

Ossa frantumate con la pala - ceneri umane gettate nell’immondizia. L’Orrore al cimitero di Biella : Cremazioni sommarie, ceneri mischiate, feretri bruciati insieme con resti di altri defunti consegnati alle famiglie: è una quadro sconcertante quello che emerge dall'inchiesta della procura sullo scandalo al forno crematorio di Biella.Continua a leggere

Cani scuoiati nella spazzatura - Orrore a Mondragone/ Macabra scoperta : stregoneria o richiesta di pellicce? : Cani scuoiati nella spazzatura, orrore a Mondragone dove è avvenuta la Macabra scoperta: riti di stregoneria o richiesta di pellicce? Le ultime notizie sul caos(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 18:06:00 GMT)

Orrore nel Napoletano - 52enne violenta minorenne per due anni : arrestato : Nella mattinata odierna, a conclusione di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Nola riguardanti varie condotte di violenza sessuale commesse in danno di una minore di 16 ...

Roma - Orrore a San Lorenzo : stuprata e uccisa nello stabile occupato : S i chiamava Desiré e Mariottini , aveva 16 anni e proveniva da Cisterna di Latina, la giovane trovata morta in uno stabile occupato nel quartiere San Lorenzo , a Roma. L'autopsia sul corpo ha ...