Oggi si vota in Svizzera su tre temi nazionali

Oggi in edicola : Referendum acqua - ecco come votare : Infine, per l'economia, l'intervista al presidente delle Bcc , Alessandro Azzi, sull'autoriforma Leggi qui il GdB in edicola Oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione ...

Dl Genova - Oggi la votazione finale | : A meno di clamorosi colpi di scena, il decreto Genova diventerà legge, dando il via libera al sindaco-commissario Bucci per la ricostruzione del Morandi

A Torino Oggi si vota - odg per stoppare la Tav : Mentre la sindaca Appendino continua a sostenere l'inutilità dell'opera. Ma la Lega è posizionata sul fronte opposto -

Oggi in Trentino-Alto Adige si votano i consiglieri provinciali : I seggi sono aperti fino alle 21 a Bolzano e fino alle 22 a Trento: ci si aspetta che cambino gli equilibri politici della regione The post Oggi in Trentino-Alto Adige si votano i consiglieri provinciali appeared first on Il Post.

Si vota Oggi in Trentino e Alto Adige : 7.26 Urne aperte oggi nelle due province autonome di Trento e Bolzano per rinnovare i consigli provinciali. In Trentino i seggi sono aperti dalle 6 alle 22, in Alto Adige dalle 7 alle 21. In ciascuna provincia si eleggono 35 consiglieri provinciali. In Trentino viene anche eletto direttamente il presidente della provincia,in A.Adige l'elezione del governatore spetta ai consiglieri eletti. In Trentino gli aventi diritto al voto sono 429.769,in ...

Pd - Oggi le primarie per scegliere il nuovo segretario regionale : ecco dove e quando votare : E' il giorno delle primarie per la segreteria regionale del Partito Democratico. Secondo le stime in tremila si recheranno ai seggi. Gli elettori sono chiamati a votare contestualmente un candidato ...

Elezioni Baviera/ Risultati in diretta : Oggi si vota - Merkel e Ue sconfitti? (ultime notizie) : Elezioni Baviera, oggi si vota: Csu teme storica sconfitta. Perché gli scenari per le alleanze spaventano la cancelliera Angela Merkel e l'Unione europea. Ultime notizie: Verdi in crescita(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 07:08:00 GMT)

Romania : Camera deputati vota Oggi mozione di sfiducia contro ministro Economia Andrusca : Bucarest, 10 ott 09:46 - , Agenzia Nova, - La Camera dei deputati di Bucarest vota oggi la mozione di sfiduca inoltrata dall'opposizione liberale contro il ministro dell'Economia,... , Rob,

Elezioni in Brasile - Oggi si vota : i candidati - i sondaggi e le perplessità del voto : Il 'Trump brasiliano' contro il 'sostituto di Lula'. Sono 13 i candidati al primo turno delle Elezioni presidenziali brasiliane di oggi, ma il voto si annuncia soprattutto come un duello fra il ...

Macedonia - Oggi si vota per decidere il futuro del Paese con il Referendum sul Nome : in ballo l’accordo con la Grecia e l’ingresso nell’UE e nella Nato : Seggi aperti in Macedonia dalle 7 di stamattina per il Referendum sul nuovo Nome che dovrà adottare l’ex repubblica jugoslava sulla base di un accordo raggiunto a giugno con la Grecia. Poco più di 900mila elettori sono chiamati a rispondere al quesito: “Siete in favore di un’adesione all’Unione Europea e alla Nato accettando l’accordo tra Repubblica di Macedonia e Repubblica di Grecia?“. Accordo che prevede ...