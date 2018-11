Oggi cominciava il ciclo di partite facili per il Napoli

ilnapolista

(Di domenica 25 novembre 2018) Un pezzo annoiato Il Chievo, parliamone. Anzi no, meglio tacerne, che non si sa mai. Il Chievo evoca, il Chievo riporta alla memoria, il Chievo è insopportabile. Il Chievo è insopportabilmente il Chievo. Vi parrà che io stia qui a giocare con le parole, che in parte è vero, anzi è vero che sto giocando con un nome proprio di squadra. Squadra? Lasciamo perdere, rifaccio. Diciamo che io mi sia messo qui a giocare con un nome proprio, punto. Un nome di due sillabe non particolarmente bello. Un nome che per la squadra di calcio delè un supplizio. Pareggi, pareggini, sconfitte, vittorie di misura, uallere che crescono fitte come i ricci di mio nipote. Il Chievo è la causa principale della uallera. Mi fermo un attimo a riflettere, mi pare che io non stia scrivendo un pezzo divertente e nemmeno arrabbiato. No, sto scrivendo un pezzo annoiato e noioso, fossi in voi non lo leggerei, a ...