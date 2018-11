Nuoto salvamento | Mondiale 2018 Adelaide Ancora un oro per l’Italia | Lucrezia Fabretti

Nuoto salvamento - Mondiali 2018 Adelaide. Il freddo non ferma gli azzurri : arriva un altro bronzo dalle gare in mare : Nella terza giornata dei Mondiali di Salvamento ad Adelaide, la prima dedicata alle gare in mare, freddo, pioggia e temperatura del mare bassa sono i veri protagonisti ma questo non ferma nè i lifesaver, abituati a ogni condizione climatica, nè tantomeno gli azzurri. La prestazione da incorniciare di giornata dell’Italia è la medaglia di bronzo della staffetta torpedo. Daniele Sanna, Jacopo Musso, Federico Gilardi e Andrea Piroddi sono i ...

Nuoto salvamento - Mondiali 2018 Adelaide. Giornata trionfale : altri due ori per gli azzurri in Australia con Gilardi e Meschiari : Quattro ori alla fine della due giorni in piscina, questo il bilancio della nazionale azzurra di salvamento in un mondiale fra i più combattuti di sempre. Dopo due giorni infatti, Australia e Nuova Zelanda, le favorite per il titolo, si trovano appaiate in classifica generale. Terza è l’Italia, staccata di pochi punti ma non certo competitiva in mare. Per gli azzurri oggi è il giorno del doppio oro nel superlifesaver, un risultato trionfale ...

Nuoto salvamento - Mondiali 2018 Adelaide. Inizio col botto : due ori e due argenti azzurri e record del mondo di Federica Volpini : Nel primo vero giorno di competizioni natatorie al South Australian Aquatic and Leisure Centre, due ori e due argenti corredano il medagliere azzurro, frutto delle vittorie di Federica Volpini e Jacopo Musso nel torpedo e dei secondi posti di Gilardi negli ostacoli e della staffetta mista lifesaver, composta da due uomini e due donne (Marcello Paragallo, Andrea Piroddi, Samantha Ferrari e Cristina Leanza). In realtà le competizioni sono iniziate ...

Nuoto salvamento - Mondiali Adelaide 2018. Azzurri d’assalto per l’appuntamento iridato che scatta venerdì : Si è fatto attendere ma è arrivato l’appuntamento clou della stagione del Nuoto salvamento, i Mondiali 2018. Una festa vera e propria del movimento, che raggruppa Master, Junior, Assoluti, salvataggio in mare sui gommoni, e chi più ne ha più ne metta. In questo, il Nuoto ha copiato il salvamento, mettendo i suoi Mondiali master e in questo caso anche junior nella stessa sede del Mondiale Assoluto.Ma il salvamento fa di più e organizza anche da ...

Nuoto salvamento. Europe Cup e German Cup : azzurri verso i Mondiali di Adelaide : Quattro record Europei e un record del mondo hanno nobilitato quella che da sempre è il meeting internazionale più importante per il mondo del salvamento. L'inglese Zara Williams è stata la ...