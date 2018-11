notte fonda per l' Isernia Fc | a Giulianova arriva la quinta sconfitta consecutiva

Napoli - incidente nella notte : Jeep si ribalta - sfonda il guardrail e precipita dal ponte : incidente rocambolesco a Ponticelli dove una Jeep Cherokee che stava percorrendo via Luca Pacioli ha sfondato il guard rail, precipitando al di sotto della strada. L'episodio è avvenuto intorno alle ...

De Luca : “Bonafede e blocco prescrizione? E’ notte fonda nella giustizia. Da oggi lui si chiamerà ‘ministro Bonanotte'” : “Giustizia? E’ notte fonda, è buio pesto. Una mattina si è svegliato il ministro Bonafede, che da oggi in poi si chiamerà “il ministro Bonanotte”, e propone di eliminare dopo il primo grado di giudizio i termini delle prescrizioni“. Così, su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca commenta l’emendamento al ddl Anticorruzione, annunciato dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. E ...

Romania : intensa scossa di terremoto molto profonda nella notte - avvertita a Bucarest : scossa di terremoto avvertita in Romania nella notte, segnalazioni da Bucarest. Una scossa di terremoto di forte entità è stata registrata oggi 28 ottobre 2018, esattamente alle 02.38 italiane...

Wta Finals – Caroline Wozniacki riscatta la sconfitta all’esordio - per la Kvitova invece è notte fonda : La danese batte in tre set e rilancia le proprie chances di qualificazione al prossimo turno, per la ceca invece è la seconda sconfitta nel torneo Archiviata la sconfitta subita alla prima giornata contro la Pliskova, Caroline Wozniacki rilancia le proprie ambizioni di qualificazioni al prossimo turno delle Wta Finals di Singapore battendo in tre set Petra Kvitova. AFP/LaPresse Match molto equilibrato quello andato in scena tra la danese e ...

Serie A - i risultati del 15 : rimonta Bologna - notte fonda per il Chievo - Lazio ok [FOTO] : 1/83 Francesca Soli/LaPresse ...

Formula 1 Giappone - Hamilton ipoteca il mondiale : notte fonda per la Ferrari [FOTO] : 1/28 Lapresse ...

notte fonda per Vettel - pole position di Hamilton a Suzuka : ma l’errore della Ferrari è clamoroso : Il pilota della Mercedes si prende la pole position a Suzuka davanti al compagno di squadra Bottas, terzo posto per Max Verstappen mentre Vettel chiude nono La Mercedes domina le qualifiche del Gp del Giappone, Lewis Hamilton si prende una fantastica pole position davanti al compagno di squadra Bottas, fermando il crono sull’1:27.760. Se il team campione del mondo non sbaglia un colpo, lo stesso non si può dire per la Ferrari che, ...

notte Europea dei Ricercatori : la Fondazione CMCC partecipa con due eventi a Bologna e a Lecce : La Fondazione CMCC partecipa alla “Notte Europea dei Ricercatori”, l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea che dal 2005 coinvolge migliaia di Ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei. Obiettivo della manifestazione, creare occasioni d’incontro tra Ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e divertente, anche per invogliare i ...

IRCCS Fondazione Bietti e la notte Europea dei Ricercatori : L’evento dedicato alla ricerca scientifica più importante d’Europa : Roma – Anche quest’anno si terrà dal 22 al 29 settembre la “Settimana della scienza” promossa dalla Commissione Europea, che coinvolgerà oltre 250 città europee con l’oBiettivo di sostenere la ricerca scientifica attraverso, incontri, conferenze visite ed eventi nei più autorevoli centri di ricerca e conoscere la figura dei ricercatori che operano su tutto il territorio comunitario. La settimana culminerà il 28 settembre con la “Notte ...

notte dei Ricercatori - IRCCS Fondazione Bietti punta sulla visione : Roma, 25 set., askanews, - 'La visione: come comunicano occhio e cervello'. Questo il titolo della manifestazione organizzata dall'IRCCS Fondazione Bietti in occasione della Notte europea dei ...