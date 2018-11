Non basta una giornata per combattere la violenza sulle donne

Iole - Lino e i 3.500 in fila da Pane Quotidiano : «La pensione Non basta» La città del reddito sociale : più italiani - donne e over 50 : «Sorella, fratello, nessuno qui ti domanderà chi sei, né perché hai bisogno, né quali sono le tue opinioni». Con questo motto il Pane Quotidiano ogni giorno, tranne la domenica, accoglie i bisognosi ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi. Vettel dopo le libere : 'Dura chiudere con una vittoria - Non siamo abbastanza veloci' : "Non eravamo molto veloci, bisogna trovare più passo entro sabato. Le condizioni si sono messe a nostro favore, vediamo la prossima giornata. Spero che i giochi per la pole siano aperti, nelle libere ...

Vettel : "Oggi Non siamo stati abbastanza veloci" : Ha mostrato fiducia Sebastian Vettel, interpellato da Sky Sport, anche se le prime due sessioni libere del gp di Abu Dhabi hanno visto le Ferrari attardate rispetto a Red Bull e Mercedes. 'Le ...

F1 Abu Dhabi - Vettel : "Vincere? Sarà dura - Non eravamo abbastanza veloci" : Sebastian Vettel è apparso poco soddisfatto dalle performance della sua Ferrari dopo le prime libere del GP di Abu Dhabi, che chiuderà la stagione di F1: "Vincere l'ultima gara della stagione? Sarà ...

Tempo pieno nelle scuole : M5s vuole l’orario lungo in tutta Italia - ma gli insegnanti Non bastano : Il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento, che porta come prima firma quella della deputata Maria Marzana, per "generalizzare" il servizio del Tempo pieno nelle scuole primarie. Questo darebbe il consenso per l'assunzione di 2mila docenti in più, ma non tiene conto che per renderlo possibile in tutte le scuole d'Italia non sarebbero sufficienti. Così come non tiene conto degli altri servizi necessari per coprire le ore aggiunte.Continua ...

Salvini Non molla : “L’UE ha rotto le scatole - basta - la scriviamo noi la letterina” : Salvini non molla non arretra di un metro, apre allo scontro politico, l’UE dice Matteo Salvini: “Ha rotto le scatole” Il leader della Lega di fatto alza il tiro e va allo sconttro duro con l’Ue. In un comizio a Nuoro ha usato parole molto forti mettendo nel mirino proprio l’Europa: “Gliela mandiamo noi la letterina all’Europa, dicendo che ci ha rotto le scatole con le manovre che in questi ...

Salvini a Moscovici : basta insulti all'Italia - Non siamo accattoni : Roma, 22 nov., askanews, - 'Il popolo italiano non è un popolo di mercanti di tappeti o di accattoni. Moscovici continua a insultare l'Italia, ma il suo stipendio è pagato anche dagli italiani. Ora ...

Salvini a Moscovici : basta insulti all'Italia - Non siamo accattoni : Roma, 22 nov., askanews, - "Il popolo italiano non è un popolo di mercanti di tappeti o di accattoni. Moscovici continua a insultare l'Italia, ma il suo stipendio è pagato anche dagli italiani. Ora ...

Reddito di cittadinanza - risorse insufficienti : Non bastano neanche per il Sud Italia : Le risorse stanziate per il Reddito di cittadinanza non bastano neanche per coprire gli assegni delle famiglie beneficiarie del solo Sud Italia, secondo quanto emerge dai calcoli fatti da Svimez, l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno. Solamente per la Campania servirebbero più di 3 miliardi, a fronte dei 9 totali stanziati.Continua a leggere

Violenza sulle donne - basta col considerarle oggetti. E anche femminicidio Non si dovrebbe usare : Nel precedente post su come eliminare la prostituzione ho scritto che si deve eliminare la cultura della donna oggetto sessuale. L’oggettivazione sessuale delle femmine è una forma di deumanizzazione: le donne non sono considerate umane. Questo contribuisce al mantenimento dell’ineguaglianza e alla diffusione di comportamenti sessisti. Le forme della deumanizzazione sono l’animalizzazione, la biologizzazione, l’oggettivazione, ecc. La ...

I soldi per il reddito di cittadinanza Non bastanno nemmeno per il Sud : (Chung Sung-Jun/Getty Images) Nella sua contestata manovra, il governo nel 2019 ha stanziato 9 miliardi per il reddito di cittadinanza, ma per coprire le sole esigenze delle regioni meridionali ne servirebbero 10. La previsione arriva da Svimez, l’associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, che ha stilato delle tabelle calcolate su un periodo di nove mesi, dal momento che la misura di sostegno al reddito non dovrebbe ...

Rifiuti : Salvini - Non tifo termovalorizzatori - basta che Non ci sia monnezza : Roma, 22 nov. (AdnKronos) - "Un conto è beccare e mandare in galera i delinquenti che fanno roghi tossici e fanno ammalare di tumore bambini e residenti in Campania. Altro conto sono i Rifiuti che non evaporano: il mio problema è togliere la monnezza, ma questo vale a Napoli, a Milano, a Palermo, a

Noi donne diciamo basta - un segno rosso per dire no alla violenza : “Non è normale” Le storie|I testimonial : video : Carfagna e la campagna per la giornata contro la violenza di genere: «Non è normale che sia normale»

Basket - Champions League 2018-2019 : Avellino si arrende in casa al Vetspils - Green Non basta : Avellino perde la seconda partita stagionale nella Champions League 2018-2019 di Basket, gli irpini si sono arresi contro il Vetspils per 74-88 ma rimangono comunque al secondo posto in classifica e sono ampiamente in corsa per la qualificazione visto che hanno due successi di margine proprio sugli avversari odierni e sull’Anwil. Non è bastato il sostegno del pubblico di casa per trascinare i campani verso un’affermazione che avrebbe ...