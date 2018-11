Niente Juve | Mata verso il rinnovo

Allegri toglie la Juve dal mercato : "Niente rinforzi - non saprei dove metterli" : A proposito di Mandzukic: lei si aspettava questo rendimento al fianco di Ronaldo? Mandzukic? 'Il calcio non è scienza esatta: è solo questione di alchimia. Quando lui e Ronaldo sono insieme c'è un'...

Napoli - De Laurentiis : "Scudetto? Ce la giocheremo fino alla fine - sei punti dalla Juve sono Niente" : Il Var esiste in tanti altri sport, perché non deve esistere nel calcio? Dove tra l'altro la mafia mondiale muove da Singapore 500 miliardi di dollari in nero sulle scommesse, allora può capitare di ...

Pogba sbatte la porta in faccia alla Juventus : Niente ritorno in bianconero : Paul Pogba non sembra affatto intenzionato a lasciare il Manchester United nei prossimi mesi, le voci sulla Juventus sembrano essere infondate Paul Pogba non tornerà alla Juventus, né lascerà il Manchester United in estate. Questo quanto emerge dalle parole dello stesso centrocampista francese, il quale è stato intervistato da Inside United, rivista ufficiale del club inglese: “Quando sono tornato qui è stato bellissimo, ho sentito ...

Higuain - Niente brutte parole verso la Juve : 'Può tornare a giugno!' : Secondo La Gazzetta dello Sport , non è un caso che Gonzalo Higuain non abbia speso neanche una parola contro la Juventus. E questo è il retroscena sull'attaccante del Milan: 'Non cova rancore nei confronti della Juve, che in ...

Milan - Gattuso : "Juventus fortissima - Niente alibi. Higuain deve reagire" : Il Milan fa match pari con la capolista Juventus , ma deve inchinarsi ai bianconeri al termine del posticipo serale di San Siro. Una partita che sarebbe potuta svoltare con il calcio di rigore ...

Milan-Juve - Niente fischi per Higuain : L'addio dell'argentino ha fatto molto discutre tutto il mondo bianconero: è nota la forte decisione intrapresa dai dirigenti della Vecchia Signora, che hanno 'costretto' il numero 9 a lasciare la ...

Juventus - Cristiano Ronaldo punge il Manchester United : “non hanno fatto Niente per meritare la vittoria” : Il giocatore portoghese ha commentato la sconfitta subita dalla Juve contro il Manchester United, etichettandola come immeritata Il suo gol, il primo con la maglia della Juventus in Champions League, non è bastato ai bianconeri per battere il Manchester United. Cristiano Ronaldo non è riuscito a regalare i tre punti al club campione d’Italia, colpa di due disattenzioni che hanno permesso ai ‘Red Devils’ di ribaltare il ...

Juventus - indiscrezioni sulla nuova maglia 2019-2020 : Niente strisce - torna il rosa! [GALLERY] : Circolano le prime indiscrezioni sulla nuova maglia della Juventus per la stagione 2019-2020: le foto mostrano l’assenza delle classiche strisce bianche e nere e il ritorno del colore rosa Dopo aver rivoluzionato il suo logo nei mesi scorsi, la Juventus, sempre attenta alle nuove logiche del mercato, sembra avere l’intenzione di cambiare anche il look della propria divisa. Stando alle foto che circolano sul web in queste ore, la nuova ...

Juve - Niente “effetto Report” : il titolo torna sopra 1 euro per azione : Il titolo della società bianconera torna a crescere dopo il crollo dell'ultimo mese, che l'ha portato da 1,7 euro a meno di 1 euro per azione. L'articolo Juve, niente “effetto Report”: il titolo torna sopra 1 euro per azione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - Mandzukic ko : per il croato Niente Champions : Juventus– La Juventus perde uno dei suoi protagonisti per la gara di domani sera a Old Trafford. Mario Mandzukic, infatti, si è fermato nell’allenamento di rifinitura, rimediando una distorsione alla caviglia che lo costringerà ai box per un periodo ancora imprecisato. niente Champions dunque per il croato, che domani sera lascerà il posto ad uno […] L'articolo Juventus, Mandzukic ko: per il croato niente Champions proviene da ...

Juventus - Pjanic : “Il Napoli gioca bene - ma se non vinci non serve a Niente” : Ci va giù duro Miralem Pjanic. Il calciatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista al The Guardian dove ha parlato del periodo dei bianconeri e delle sue dirette concorrenti. Il centrocampista ex Roma, ha voluto attaccare i rivali del Napoli, sottolineando il bel gioco che esprimono in campo, ma anche il poco cinismo nelle partite importanti: […] L'articolo Juventus, Pjanic: “Il Napoli gioca bene, ma se non vinci non ...

Colpo di scena James Rodriguez : vuole la Serie A ma... Niente JUVE? : Secondo la corrispodente Claudia Garcia di 'Rai Sport', però, lo stesso calciatore starebbe spingendo molto per la Serie A dove, smentita l'ipotesi Napoli , oltre alla Juventus in pole potrebbero ...

Niente Juventus e Atletico Madrid - la miglior difesa d'Europa è dell'Alcorcon : La difesa più impenetrabile d'Europa non è né quella della Juventus né quella dell'Atletico Madrid. E la squadra in questione non è una di vertice nei principali campionati europei. Ma non siamo ...

Juventus - Niente riposo per Douglas Costa - Emre Can chiamato all'ultimo dalla Germania : Oggi, per la Juventus è il secondo giorno di riposo e la squadra godrà ancora di un po' di relax visto che la preparazione riprenderà solo nella giornata di mercoledì. Alla Continassa lavorerà un gruppo ridotto di giocatori poiché molti bianconeri sono al seguito delle rispettive nazionali. Mercoledì avrebbe dovuto presentarsi al JTC anche Emre Can. Il tedesco, però, poche ore fa è stato convocato dalla nazionale tedesca visto che Kai Havertz ha ...