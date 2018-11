Nicolò Centioni oggi | era Rudy ne ' I Cesaroni' | ' Lavoro come lavapiatti in Inghilterra'

Blastingnews

(Di domenica 25 novembre 2018) Nicoló, l'attore che ha interpretatode 'I' è ritornato in tvospite di Barbara D'Urso a Domenica Live. L'artista ha dichiarato di non essere stato più contattato dopo la fine della fortunata serie televisiva per continuare la sua carriera artistica. Il giovane ha deciso di trasferirsi inper lavorare facendo lo chef e il. Il ragazzo ha iniziato a nove anni a lavorare in tv in Italia, nel film 'Rocco', diretto dal figlio dell'indimenticabile Mike Bongiorno. In tale occasione ha lavorato anche con la D'Urso interpretando, nel film, suo figlio. L'attore,venticinquenne, ha dichiarato di aver lavorato per dieci anni nella fortunata serie televisiva de 'I', arco di tempo in cui sono andate in onda ben sei stagioni della fiction.ha recitato accanto ad attori del calibro di Claudio Amendola e Antonello Fassari, ...