Niccolò Centioni | Faccio il lavapiatti a Londra Voglio tornare in tv video

(Di domenica 25 novembre 2018), il Rudy della fortunata serie de 'I Cesaroni', oggi, è stato ospite di 'Domenica Live', nel talk dedicato alle star sparite dal piccolo schermo dopo il grande successo televisivo. A 9 anni, il giovane attore ha preso parte ad un film per la tv, Rocco, diretto dal figlio di Mike Bongiorno, interpretando il figlio di Barbara D'Urso ed Antonello Fassari (diventato, poi, suo zio, nella serie di Canale 5 con protagonisti Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci): Ho fatto dieci anni de I Cesaroni, sei stagioni. Dopo i Cesaroni, ho fatto Pechino Express e Notti sul ghiaccio, poi il deserto. Non ho avuto più chiamate dalle produzioni. Per questo sono triste. Sono andato in Inghilterra,lo chef e il. E' stato un lavoro che mi ha fatto diventare uomo. Ho preferito stare aper imparare l'inglese, e senza restare a fare niente. Non mi lamento, sto ...