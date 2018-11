Nessuna è immune

huffingtonpost

(Di domenica 25 novembre 2018) Ho la porta di casa presa a coltellate. È una porta antica, in un palazzo del centro storico, di un bel verde bottiglia. Pensavo di doverla cambiare, e poi ho deciso che doveva rimanere così. Esattamente come era diventata in un momento imprecisato della mia vita, quando mi ero scoperta prima accompagnata da un manipolatore, dunque da un violento.Le avvisaglie c'erano state. Criticava puntualmente ogni mia iniziativa. Una volta litigammo per qualcosa di inutile, che nemmeno ricordo, e lui spaccò una sedia e un vaso di cristallo cui, devo dire, ero abbastanza affezionata. Se non facevo quello che voleva scoppiava a piangere così, senza un motivo, e mi diceva che non gli volevo bene, che non lo capivo. Un'altra volta – quando, a sua detta, non lo consideravo come dovuto - prese dei quadri che mi avevano regalo degli amici e gli schiantò sul ...