Nba | sconfitta esterna per gli Spurs di Belinelli

Nba 2019 - i risultati della notte (8 novembre). Seconda sconfitta per i Nuggets - ancora bene i Raptors. KO gli Spurs di Belinelli : Lunga notte per gli appassionati di basket NBA, con ben dieci partite giocate nell’arco di poche ore e tanti risultati di cui parlare. Continua il volo dei Toronto Raptors, che nelle prime dodici partite ne hanno persa una sola, mentre si fermano i Denver Nuggets, al secondo stop su undici incontri. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. Per i Raptors si registra un convincente successo a Sacramento, con un 105-114 in cui la parte maggiore la ...

Nba - risultati della notte : Philadelphia ancora sconfitta lontano da casa - Washington torna a vincere : Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers 122-97 Ci sono due problemi molto seri in casa 76ers. Il primo è il mal di trasferta: in questa stagione la squadra di coach Brett Brown non ha ancora vinto una ...

Nba - prima sconfitta stagionale per Milwaukee : Boston esplode con 24 triple : I Celtics bombardano da fuori, i Bucks trovano i loro punti sotto canestro. La sfida tra Boston e Milwaukee può essere grossolanamente sintetizzata così, ma le 24 triple , per 72 punti, mandate a ...

Nba - LeBron James firma la sua prima tripla doppia da Lakers - Denver sconfitta : Los Angeles Lakers-Denver Nuggets 121-114 È un bel test quello che si presenta sul parquet dello Staples Center per i Lakers, reduci dalla loro prima vittoria stagionale. Denver arriva infatti a Los ...

Nba – LeBron James non si scoraggia : “sconfitta Lakers? La chimica arriverà - ci vuole tempo” : Nonostante la sconfitta nella gara d’esordio, LeBron James spende delle belle parole per i Los Angeles Lakers: il ‘Re’ crede che la chimica di squadra arriverà nelle prossime gare Inizia con una sconfitta l’esperienza di LeBron James con la maglia dei Los Angeles Lakers. Il ‘Re’ ha provato a trascinare il suo nuovo team alla vittoria, ma ad uscire vincitori dal Moda Center di Portland sono stati i ...