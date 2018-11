NBA – LeBron James esalta e sprona Lonzo Ball | “non si rende conto di quanto sia

NBA – LeBron James proprietario dei Cleveland Cavaliers in futuro? L’indiscrezione arriva dal socio in affari Maverick Carter : LeBron James proprietario dei Cleveland Cavaliers in futuro? La clamorosa indiscrezione arriva dal socio in affari Maverick Carter Cosa farà LeBron James al termine della sua carriera? Difficile pronosticarlo. Molti giocatori si dedicano, con più o meno successo, alla carriera di allenatore; altri finiscono ad occupre ruolo dirigenziali; mentre altri ancora staccano la spina e si godono la ‘pensione’. LeBron James potrebbe ...

NBA Sundays – I Lakers di LeBron James ospitano gli Orlando Magic : la preview del match : I Los Angeles Lakers di LeBron James ospitano gli Orlando Magic nella sfida domenicale delle 21.30: la preview dell’incontro L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Los Angeles Lakers ospitare gli Orlando Magic allo Staples Center, con diretta domenica 25 novembre a partire dalle 21.30 su Sky Sport NBA. Los Angeles Lakers: I Lakers hanno vinto otto ...

NBA – LeBron James torna sull’addio di Irving ai Cavs : “non è stata colpa mia - gli ho dato il meglio. La società ha…” : LeBron James è tornato a parlare dell’addio di Kyrie Irving ai Cleveland Cavaliers: la stella dei Lakers ha spiegato che la scelta dell’ex playmker dei Cavs non è dipesa da un conflitto fra i due Nei giorni scorsi, LeBron James non aveva usato mezzi termini nel definire l’addio di Kyrie Irving “l’inizio della fine dei Cavs”. Intervistato d The Athletic, il numero 23 dei Lakers è tornato sulla trade ...

NBA risultati : LeBron e Lakers ok con Utah : LeBron James dà la scossa ai Lakers, risvegliandoli da un torpore lungo 3 quarti e portandoli alla fuga nell'ultimo periodo che vale il successo casalingo sui Jazz. James chiude flirtando con la ...

NBA Sundays - LeBron James in prima serata su Sky : domenica alle 21.30 sfida Orlando : ... L.A., Golden State, Portland, Phoenix e Miami sarà un bel banco di prova per la squadra di coach Clifford: appuntamento a domenica sera su Sky Sport NBA , canale 206, per scoprire se saranno in ...

NBA - Lebron batte i suoi ex - Cavs a picco : ANSA, - ROMA, 22 NOV - Notte ricca di emozioni in Nba. Torna a casa da protagonista Lebron James, che con i Lakers va a vincere a Cleveland contro i Cavs che sono l'ombra della squadra che fu. Il ...

NBA - LeBron senza pietà nella sua Cleveland. OKC travolge Golden State : I Thunder certificano la crisi di Golden State . OKC domina all'Oracle Arena per 123-95 ed infligge il terzo ko consecutivo ai campioni in carica . LeBron James torna a Cleveland ma questa volta da ...

NBA - vittoria e standing ovation : questa volta il ritorno di LeBron a Cleveland è trionfale : Otto anni fa, il primo ritorno di LeBron James da avversario a Cleveland fu avvilente nonostante la vittoria ottenuta con i Miami Heat. Il coro 'la tua Akron ti odia' sintetizzò l'ostilità della gente ...

NBA – LeBron James ringrazia la Quicken Loans Arena : “ho sempre dato tutto - gli applausi di Cleveland significano tanto” : LeBron James torna alla Quicken Loans Arena, per la prima volta in stagione, da avversario dei Cleveland Cavaliers: il numero 23 vince e riceve gli applausi del suo ex pubblico Notte di grandi emozioni quella appena trascorsa alla Quicken Loans Arena di Cleveland, Ohio. Nonostante la sconfitta, l’ennesima di una stagione davvero funesta per i Cavs (2 vittorie in 16 partite), il pubblico ha potuto salutare nuovamente LeBron James. Il ...

NBA - LeBron ritorna a Cleveland con 32 punti e la vittoria dei suoi Lakers : 'Bentornato a casa, LeBron'. Lo speaker della Quicken Loans Arena annuncia la formazione degli avversari dei Cavs con un'enfasi inusuale. C'è un vecchio amico da salutare, un fenomeno il cui impatto ...

NBA 2019 - i risultati della notte (22 Novembre) : OKC demolisce gli Warriors - Sixers perfetti in casa. Belinelli va ko e LeBron vince al ritorno a Cleveland : Una notte NBA davvero ricchissima, visto che si sono giocate ben 13 partite. Gli Oklahoma City Thunder certificano la crisi dei Golden State Warriors. OKC domina all’Oracle Arena per 123-95 ed infligge il terzo ko consecutivo ai campioni in carica. Tripla doppia per Russell Westbrook (11 punti, 11 rimbalzi e 13 assist), ma decisivi sono anche Steven Adams (20 punti e 11 rimbalzi) e Paul George (25 punti e 9 rimbalzi). Golden State continua ...

Risultati NBA – LeBron torna a Cleveland da vincitore - Antetokounmpo si abbatte sui Blazers : ko Celtics e Warriors : LeBron James batte i ‘suoi’ Cavs, Giannis Antetokounmpo distrugge i Blazers, bene i Raptors senza Lowry, ko Celtics e Warriors: i Risultati NBA della notte Ben 13 match nella notte NBA appena trascorsa, capaci di regalare emozioni forti e verdetti importanti. Attesissimo il ritorno di LeBron James nella sua Cleveland nuovamente, per la seconda volta in carriera, da avversario. Questa volta LeBron indossa la maglia dei Lakers e firma il ...

NBA - LeBron James e la standing ovation di Cleveland per il suo ritorno : Per LeBron questa volta è stato un trionfo, in campo e soprattutto di pubblico. Negli ultimi otto anni sono cambiate un bel po' di cose a Cleveland, come dimostra l'accoglienza riservata al n°23 dei ...