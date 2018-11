NBA | il rookie Doncic ed il “trattamento” speciale dei Celtics | Brown lo abbatte! VIDEO

sportfair

: Ai #CusRise? ? serve verticalità sotto canestro, lo si dice da inizio stagione: io darei al rookie Robert Williams… - andreagrazio85 : Ai #CusRise? ? serve verticalità sotto canestro, lo si dice da inizio stagione: io darei al rookie Robert Williams… - lelloarcuri2 : 19.3 PPG Penso che per un Rookie arrivato dall'Europa sia un buon risultato per ora #Doncic #NBA #MFfl - lograispunk : RT @mape_alberto: Per la @wtobagi ho aperto un blog che tenta di parlare di NBA, accompagnando prodotti leggeri a prodotti più di approfond… -

(Di domenica 25 novembre 2018) Lukatrattato non certo con i guanti daiche hanno provato ad innervosire ilsenza però riuscire nell’intento Lukaha fatto ammattire iquesta notte, nella vittoria di Dallas sul parquet di casa contro Boston. Ilnella NBA ha bisogno di un po’ di tempo per acquisire il giusto status, sarà così anche pernonostante si stia imponendo sin da subito come uno dei migliori giovani della Lega. Ebbene, in una situazione di punteggio sfavorevole, ihanno provato ad accendere un po’ gli animi stuzzicando proprio. Ecco ildel body check ditrying to test the rook pic.twitter.com/UF5cuKZ6Jb— Bleacher Report (@BleacherReport) 25 novembre 2018L'articolo NBA, iled il “trattamento”deilosembra essere il ...