Nasce il coordinamento italiano gilet gialli | Abbiamo sostenuto il governo | siamo

: 'Gilet gialli', nasce il coordinamento italiano del movimento #giletgialli - MediasetTgcom24 : 'Gilet gialli', nasce il coordinamento italiano del movimento #giletgialli - repubblica : Gilet gialli anche in Italia, nasce il coordinamento a Torino: 'Siamo contro l'Europa, non contro il governo' [news… - Agenzia_Ansa : #Giletgialli: nasce coordinamento italiano, anche contro Autostrade -

(Di domenica 25 novembre 2018) Iarrivano in Italia. È nato, attraverso una pagina Facebook, ilNazionaleItalia. Tra i loro obiettivi l'opposizione alla direttiva Bolkestein (normativa che riguarda la libera circolazione dei servizi) e alla tassazione troppo elevata per le imprese. Chiedono anche "la revoca della concessione a Autostrade e la riduzione dei pedaggi". Giancarlo Nardozzi, già presidente del Goia (Gruppo indipendenti ambulanti) di Torino è il promotore del: "Al momentouna pagina sui social, ma non c'è ancora una data per una possibile mobilitazione - spiega - Vogliamo vedere se passa la legge sul bilancio. Noncontro il, che, ma contro l'Europa".Proprio ieri, 24 novembre, sulla pagina Fb è stata lanciata la proposta: "Oggi Champs Elysées, la prossimo a Roma. Facciamo ...