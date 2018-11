Napoli scialbo | senza idee e meno pericoloso del Chievo | 0-0

ilnapolista

(Di domenica 25 novembre 2018) Brusco passo indietro Stavolta il gol all’ultimo minuto, come contro la Roma, non c’è stato. E ilha pareggiato la seconda partita consecutiva in casa. Un brusco passo indietro, visto che l’avversario è ilultimo in classifica. I veneti non hanno rubato niente, anzi. Alla fine, fatta eccezione per il palo colpito da Insigne, si sono resi più pericolosi del. AlKarnezis un intervento importante ha dovuto compierlo, nel secondo tempo su Obi, mentre Sorrentino è rimasto praticamente inoperoso.Ancelotti dovrà interrogarsi sulla prova priva di personalità della squadra. Il tecnico ha optato anche per un turn over moderato, con Insigne e Mertens dal primo minuto, al fianco di Ounas con Milik in panchina. Il polacco è entrato nella ripresa ma nulla è cambiato. Opaca, a dir poco, la prestazione dei due attaccanti principe del. Soltanto nel ...