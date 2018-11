Napoli - lo storico cimitero delle 366 fosse rischia di essere «cancellato» da un nuovo palazzo : Fu il vanto della Napoli settecentesca di Ferdinando IV, un cimitero destinato ai poveri, disegnato da Ferdinando Fuga, con una struttura ancora unica al mondo: 366 fosse, una per ogni...

Napoli - nel centro storico Unesco un intero palazzo prigioniero dei cantieri : Le impalcature di sicurezza del cantiere per il restauro del complesso dei Girolamini da un lato e i cantieri stradali del lotto 1 dei lavori Unesco si sono trasformate in una trappola per gli ...

Evasione fiscale - controlli negli hotel del centro storico di Napoli : Nell'ambito della più ampia questione relativa alla conservazione dell'aspetto tradizionale e caratteristico del centro storico di questa Città, l'attuale Amministrazione è impegnata a realizzare ...

Napoli. Incidente nell’Isis Casanova nel centro storico : E’ vivo per miracolo uno studente di 17 anni dell’Isis Casanova, scuola ubicata nel centro storico di Napoli nei pressi

Impediscono l’ingresso al cane per una persona cieca : multato lo storico Caffè Gambrinus a Napoli : I titolari dell’antico Caffé Gambrinus a Napoli sono stati sanzionati per 833 euro per aver impedito l’ingresso nella sala da the di un cane, al guinzaglio e con museruola, che accompagnava una cliente non vedente, e ciò contravviene alla legge che disciplina il comportamento degli animali accompagnatori di disabili. Il verbale è stato stilato dalla Polizia Municipale. “Si è trattato di uno spiacevole equivoco” dice ...