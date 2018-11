ilnapolista

: Gli azzurri verso il match contro il Chievo ???? - sscnapoli : Gli azzurri verso il match contro il Chievo ???? - SSCNapoliNews : Napoli-Chievo, il totoformazione: Malcuit, Rog e Ounas in corsa - cn1926it : #Callejon - #Birsa, pedine fondamentali per il gioco di #Napoli e #Chievo: l'esperienza affronta la fantasia via… -

(Di domenica 25 novembre 2018) Le anticipazioni dei giornali Iltorna in campo, al San Paolo contro il. Appuntamento alle ore 15 a Fuorigrotta, a tre giorni dal decisivo match di Champions League contro la Stella Rossa. Anche per questo è plausibile pensare ad un turn over abbastanza corposo per Ancelotti, a partire da Karnezis fino ad arrivare agli attaccanti. Iniziamo dal campetto della Gazzetta dello Sport, che ipotizza gli inserimenti di, Rog, Diawara, Fabian Ruiz e Milik rispetto alla formazione titolare di Genova. Dovrebbero lasciargli posto Hysaj, Allan, Hamsik, Zielinski e Mertens. Sotto, l’immagine tratta dalla rosea in edicola oggi.Ancora più radicale l’undici ipotizzato dal Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano romano, Ancelotti sta pensando ad una vera e propria rivoluzione per il suo, con le stesse rotazioni della Gazzetta più gli inserimenti di ...