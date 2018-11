Napoli-Chievo 0-0 | pagelle Talvolta il problema è nella testa

ilnapolista

: Napoli-Chievo 0:0 Un Napoli sottotono, poco efficace nella costruzione e impreciso nella finalizzazione, concede un… - pisto_gol : Napoli-Chievo 0:0 Un Napoli sottotono, poco efficace nella costruzione e impreciso nella finalizzazione, concede un… - beinsports_FR : ???? La Serie A aujourd’hui sur beIN SPORTS : ? Parme – Sassuolo ? Napoli – Chievo ? Empoli – Atalanta ? Bologne – F… - Eurosport_IT : NAPOLI STOPPATO DAL CHIEVO! ??? La squadra di Carlo Ancelotti non riesce a scardinare il fortino eretto dal Chievo… -

(Di domenica 25 novembre 2018) KARNEZIS. Col pigiamone verde, fradicio d’acqua, evita l’atroce e clamorosa beffa respingendo quel tiro di Obi al 56’. Bentrovata Ilaria, in questa domenica già grigia e piovoso di suo. Figuriamoci adesso, a meno otto dai maledetti lassù – 6Sono tre le volte in cui viene chiamato in causa, nessuna delle tre particolarmente preoccupanti, ma lui è pronto. Gli metto giusto mezzo voto in più per movimentare la giornata ultra noiosa – 6,5MALCUIT. Ormai la sua intensa profondità è una certezza e tra i suoi traversoni se ne segnala uno magnifico al 38’. Bravo anche in difesa, quando il flipper clivense al 55’ imperversanostra area e lui sventa – 6,5Combatte, ma potrebbe essere forse più incisivo. Bello il passaggio a KK, in area, all’88’ quando il nostro prova una rovesciata che però, purtroppo, non fa cadere lo stadio. Forse più lucido nel primo tempo che nel secondo – ...