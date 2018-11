Napoli-Chievo 0-0 | Insigne si ferma sul palo

ilnapolista

(Di domenica 25 novembre 2018)0-0, clamoroso passo falso delal San Paolo. La Juventus va a +8 sulla squadra di Ancelotti.Primo tempo Partita equilibrata, poche occasioni, doppio tentativo di Obi per ile tiro al volo di Callejon a lato. Questi sono gli highlights dei primi 23 minuti, ilfa densità mentre ilfa fatica a strappare, ad alzare i ritmi. Solo nell’ultimo terzo della prima frazione, la squadra di Ancelotti prova ad alzare i giri, buona occasione in contropiede sfruttata male da Callejon. La risposta di Sorrentino è l’anteprima di un secondo tempo di puro assedio.La ripresapiù offensivo, anche perché con il passare dei minuti entrano Allan, Milik e Mario Rui.tira fuori a pochi metri da Sorrentino, forse credeva di essere in fuorigioco. Tante occasioni, le più pericolose capitano a Mertens (tiro di prima dal limite dell’area) ...