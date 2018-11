Napoli | Ancelotti dimentica il Chievo | “mettiamo una croce su questa partita Juve a +8?

Napoli-Chievo - Ancelotti : 'Poca intensità da parte di tutti - ci servirà da lezione per la Stella Rossa' : A commentare l'andamento della gara contro la squadra di Mimmo Di Carlo ci ha pensato lo stesso allenatore del Napoli, che a fine gara - ai microfoni di Sky Sport - non si è detto preoccupato. "...

Napoli - Ancelotti : 'Gara utile - con la Stella Rossa sarà simile. Meno 8 dalla Juve? A fine campionato vediamo...' : Carlo Ancelotti , allenatore del Napoli , parla a Sky Sport dopo il pareggio contro il Chievo : 'Preoccuparsi significa occuparsi prima e penso che questa gara sia un buon test per capire quella che può essere la partita di mercoledì prossimo con la ...

Napoli Chievo 0-0 - Ancelotti glissa : "Preparati per la Champions" : Napoli-Chievo 0-0, LE PAROLE DI Ancelotti- E' un Ancelotti soddisfatto a metà quello che parla ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 ottenuto in casa contro il Chievo. Per la seconda volta consecutiva in campionato, considerando le gare in casa, il Napoli impatta al San Paolo. Dopo l'1-1 contro la Roma, ecco le reti

Ancelotti : «Un Napoli troppo blando nel primo tempo». : L’intervista a Sky Carlo Ancelotti intervistato da Sky al termine di Napoli-Chievo: «Preoccuparsi? Significa occuparsi prima, oggi è stato un buon test per la partita di mercoledì. Affronteremo un’altra squadra che si difende, noi oggi non siamo riusciti ad essere intensi all’inizio. Nella prima parte abbiamo avuto anche degli spazi, che non abbiamo sfruttato. Nella ripresa ci siamo andati a stringere contro una squadra ...

Serie A - Napoli-Chievo 0-0 : Ancelotti sbatte sul palo : Il Napoli non va oltre lo 0-0 in casa contro il Chievo nella 13.a giornata di Serie A, un risultato che consente alla Juventus di allungare in classifica: ora il distacco degli azzurri dalla vetta è ...

Napoli-Chievo alle 15 La Diretta Ancelotti va a caccia della Juventus : Il Napoli, reduce dal successo in rimonta sotto il diluvio di Marassi col punteggio di 1-2 sul Genoa, per continuare la rincorsa alla Juventus capolista, il Chievo per celebrare al meglio l'inizio ...

Napoli - Ancelotti ha scelto la formazione anti-Chievo : le ultime da Castelvolturno : La partita del “San Paolo” tra Napoli e Chievo ha tutti i connotati di un impegno abbastanza complicato e decisivo per entrambe le squadre. Da un lato i veronesi, che hanno appena cambiato allenatore e potrebbero ritrovare gli stimoli mancati in questa prima parte di stagione; dall’altro i partenopei, in un ottimo stato di forma, alla ricerca di punti per non perdere terreno dalla Juventus. Ancelotti dovrebbe aver sciolto ...

Napoli - Ancelotti : “Accorciamo le distanze dalla Juve. Mertens? Da valutare” : Nella conferenza stampa della vigilia di Napoli-Chievo, Carlo Ancelotti ha toccato i temi più caldi del momento degli azzurri, dalle condizioni di Mertens alla corsa sulla Juventus. Il belga ha accusato un problema in allenamento, che potrebbe tagliarlo fuori dalla partita di domani: “Ora forse Mertens è più avanti di condizione rispetto a Milik ma lo valuto dopo che ha preso un colpo in allenamento. Per tutti ci sono momenti buoni o ...

Napoli : Ancelotti - accorciare sulla Juve : ANSA, - Napoli, 24 NOV - "Dobbiamo sfruttare queste partite fino a Natale per accorciare la distanza dalla prima e provare passare il turno in Champions". Lo ha detto l'allenatore del Napoli, Carlo ...

Napoli - Ancelotti preoccupato dal Chievo : “avranno tante motivazioni - sarà dura. Mertens? E’ in dubbio” : L’allenatore del Napoli ha presentato la sfida con il Chievo, chiedendo ai propri giocatori di non sottovalutare i gialloblù “Il Chievo è fanalino di coda in classifica ma avrà tante motivazioni, ha cambiato allenatore, è ancora più difficile da preparare perché non abbiamo tante indicazioni e Di Carlo proporrà cose nuove. Anche a Genova poteva sembrare facile, poi s’è complicata. Per vincere devi giocare ...

Napoli - Ancelotti : "Chievo ora difficile da affrontare. Milik? Mi ha soddisfatto come tutti" : 'Questa è un'opportunità per restare competitivi nella seconda parte della stagione: dobbiamo cercare di accorciare la distanza dalla prima della classe e passare il turno di Champions'. Ancelotti ...

Napoli - Ancelotti : “Vogliamo accorciare sulla Juventus. Milik? Non deve dimostrare nulla” : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa prima della partita di domani contro il Chievo Verona al San Paolo. Ancelotti vuole Cavani —> la rivelazione del tecnico azzurro Il tecnico del Napoli ha parlato innanzitutto della partita di domani: “Questa è un’opportunità per cercare di restare competitivi nella seconda parte della stagione. […] L'articolo Napoli, Ancelotti: “Vogliamo ...