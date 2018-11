Moto2 – Jorge Martin | pollice in su per il pilota spagnolo dall’ospedale | l’operazione è

Moto2 - test Jerez : brutto infortunio per Jorge Martin : Jerez - I primi test di Moto2 , a Jerez de la Frontera, sono iniziati male per Jorge Martin , campione del mondo Moto3 al debutto con i colori del team Red Bull KTM Ajo. Il pilota spagnolo non scenderà nuovamente in pista dopo una brutta caduta nel corso della terza sessione che gli causato la frattura ...

Moto2 – Brutto infortunio per Jorge Martin : ecco le condizioni dello spagnolo dopo la caduta nei test di Jerez : Brutto infortunio per Jorge Martin nella prima uscita in Moto2: caduta dolorosa per lo spagnolo durante i test di Jerez de la Frontera Giornata di test sul circuito di Jerez de la Frontera per i piloti di Moto2. Prime uscite positive per gli italiani con i motori Triumph, visti i risultati di Baldassarri e Marini, rispettivamente primo e secondo di giornata. Meno fortunata invece la prova di Jorge Martin che nella prima uscita in Moto2 ha ...