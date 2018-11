Montagna | in Alto Adige scialpinista travolto da una slavina | salvato da una guida

Weekend d’autunno al Lago di Braies - la Montagna slow è in Alto Adige : Lago di BraiesValle d'UltimoSentiero del castagnoSentiero dei masi d'AicaFoliageAutunno in Alto Adige, la montagna slowTörggelenL’autunno per la montagna è forse il periodo meno popolare, venirci fuori stagione è un buon modo per godersi panorami mozzafiato, camminate e risvolti gourmand senza il turismo di massa. Ecco cosa godersi in solitaria in Alto Adige, tra laghi e cime spettacolari, foliage e tradizioni secolari. Lago di Braies Alzi la ...

Incidenti in Montagna : cacciatore trovato morto in Alto Adige : In Alto Adige la scorsa notte è stato trovato morto un cacciatore, ai piedi di un pendio nei pressi di Castelrotto. L’allarme era scattato in serata, quando l’uomo non ha fatto rientro a casa. Il corpo è stato recuperato in un bosco in zona Sant’Osvaldo. E’ possibile che l’uomo sia scivolato e per poi precipitare morendo sul colpo. Sul posto soccorso alpino, vigili del fuoco e carabinieri. L'articolo Incidenti in ...

Alto Adige : la Montagna che ti strega : C’è un solo problema, qui sopra Bolzano: il secondo giorno ti svegli, emergi da un piumone di morbidezza celestiale che ricorda il bagno di latte fresco dell’albergo Romantik Hotel Turm di Fiè (ne servono oltre 50 litri, c’è anche di fieno, ma punge di più) e davanti a un prato verde velluto srotolato fino all’orizzonte non sai come farai a tornare in città. Senza il latte da bagno di Poppea, la biosauna anche nei bed and breakfast, il profumo ...

Montagna : alpinista altoatesino disperso in Georgia : Un alpinista 24enne di Parcines, in Alto Adige, è disperso in Georgia: lo ha reso noto l’Alpenverein Südtirol, associazione alpinistica della provincia di Bolzano: partito il 28 agosto scorso per Kutiasi in Georgia, di Jörg Hofer non si hanno più notizie dal 1° settembre, giorno in cui ha inviato un sms ai genitori da Mazeri, scrivendo che il giorno successivo sarebbe salito con tre alpinisti russi sul monte Ushba. Il volo di ritorno era ...

Incidenti in Montagna : escursionista scivola e muore in Alto Adige : Grave incidente questa mattina durante un’escursione in Val d’Ultimo, in Alto Adige: un escursionista sarebbe caduto su un terreno particolarmente ripido, e tale caduta gli sarebbe stata fatale. Sul posto il Pelikan 2, con il rianimatore, che non ha potuto far Alto che costatare il decesso. L'articolo Incidenti in Montagna: escursionista scivola e muore in Alto Adige sembra essere il primo su Meteo Web.