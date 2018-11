Mio marito ha avuto un figlio

vanityfair

(Di domenica 25 novembre 2018) Caro Massimo, Sono rimasta vedova da poco, dopo 40 anni trascorsi con unche ho amato molto, fin da quando eravamo al liceo. Era un uomo buono, gentile, premuroso, che purtroppo viaggiava per lavoro, ma era comunque presente con telefonate, sorprese, piccole attenzioni. Poi, sei mesi fa, la tragica notizia: mentre si trovava in un’altra città haun infarto ed è morto. Era tutto il mio mondo – non hofigli – e la mia vita finiva lì, con lui. Quando sono arrivata in ospedale, però, è riuscito a farmi l’ultima sorpresa: c’era, ad aspettarmi, una donna straniera molto più giovane di me, che teneva in braccio un bambino di circa un anno. Il loro bambino, a quanto pare. Lei aveva un’aria smarrita, triste, come se non sapesse più cosa fare. Non riesco ancora a trovare le parole per descrivere come mi sono sentita. Pensavo di provare già tutto il dolore possibile, e invece mi ...