Milton Morales dopo il carcere svela la sua versione a Barbara d' Urso | VIDEO

Milton Morales a Domenica Live : "Il carcere? L'esperienza più brutta della mia vita" (video) : Milton Morales è tornato in tv come ospite della puntata di oggi 25 novembre 2018 di 'Domenica Live' per raccontare la propria versione dei fatti su una vicenda che, per giorni, ha riempito le pagine dei giornali e del web. Ecco le dichiarazioni dell'ex ballerino di 'Buona Domenica' e tronista di 'Uomini e Donne' durante la sua partecipazione al talk Domenicale di Barbara D'Urso: E' stata L'esperienza più brutta della mia vita. Nella foto che ...

“Arrestato”. Da Uomini e Donne alla cella : com’è ridotto (l’ex bellissimo) Milton Morales : Vi ricordate di Milton Morales, l’ex ballerino di ‘’Buona domenica’’ e tronista di ‘’’Uomini e Donne’’? Ebbene, pare il cubano, dopo alcune disavventure all’estero, stia per fare ritorno in Italia. L’affascinante Milton Morales è sparito dalla circolazione qui da noi già da qualche tempo, ma era balzato alle cronache a causa di un errore commesso a Miami con la persona sbagliata. Qualche tempo fa era stato lo stesso ballerino a ...

