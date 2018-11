Milano Music Week Official Closing Party by Billboard Italia

7 mostre alla Milano Music Week 2018 - Artribune : Il palinsesto della Milano Music Week si compone, inoltre, di una serie di mostre dedicate al mondo della Musica e ai suoi protagonisti. Eccole nel dettaglio… Claudia Giraud Prev Next 1. IL MURALE DI ...

Fino a domenica 25 novembre gli appuntamenti della Milano Music Week : Milano al centro della Musica. Music Week è la settimana – quest’anno ancora più internazionale – che racconta il mondo della Musica

Milano. Prosegue fino a sabato 24 novembre l’Open week al CPM Music Institute : Prosegue fino a sabato 24 novembre l’Open week al CPM Music Institute (Via Elio Reguzzoni, 15 – Milano), scuola diretta

Kinky Boots - il musical a Milano dal 30 novembre : Con “Kinky Boots” arriva a Milano, tratto da un film cult, uno dei musical più attesi di questa stagione. Dopo “La febbre del Sabato Sera”, “Jersey Boys”, “Spamalot”, “Hairspray”, “La Famiglia Addams”, il Teatro Nuovo è pronto per lanciare la sua nuova produzione. Dal 30 novembre sul palco dello storico teatro di Piazza San Babila approda uno dei musical più amati di ...

Il Macan Music Wall inaugura la Milano Music Week : Porsche Italia ha dato il via il 19 novembre alla Milano Music Week con l’evento di inaugurazione del Macan Music Wall. Alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune, Filippo Del Corno, è stata svelata l’opera d’arte pubblica dedicata alla Musica, commissionata da Porsche Italia come regalo alla città di Milano. Un imponente progetto Wall art che si estende su 400 metri quadri rivestendo la facciata dell’edificio di via Conchetta, angolo ...

Al via la Milano Music week : ... siae , società italiana degli autori ed editori, , fimi , federazione industria musicale italiana, , assomusica , associazione italiana organizzatori e produttori spettacoli di musica dal vivo, e ...

Milano. Spettacolo musicale al CAM Saponaro il 25 novembre : L’Associazione “Articiocch”, con il patrocinio del Municipio 5, mette in scena lo Spettacolo musicale “Balli di gruppo e karaoke”. Appuntamento

Elisa apre Milano Music week : ANSA, - Milano, 13 NOV - Sarà Elisa, con il Vh1 storytellers, ad aprire ufficialmente la seconda Milano Music week che dal 19 al 25 novembre porta in 70 luoghi diversi della città oltre 200 artisti e ...

Arriva la Milano Music Week : "Sarà il racconto della musica" : Milano, askanews, - "La Milano Music Week è alla sua seconda edizione: tra il 19 e il 25 novembre in 70 luoghi di Milano più di 200 artisti saliranno sui palchi, racconteranno la Musica e spiegheranno ...

Milano Music Week 2018 : ecco il programma della rassegna Zona5 : Concerti, dj set, live cinema e molto altro! The post Milano Music Week 2018: ecco il programma della rassegna Zona5 appeared first on News Mtv Italia.

Emma Marrone chiuderà in bellezza la Milano Music Week : ... con l'obiettivo di creare una piattaforma multimediale capace di avvicinare il mondo dell'industria discografica, delle major, degli indipendenti, delle radio e degli artisti al grande pubblico. ...

Anche Emma alla Milano Music Week il 25 novembre per il party di chiusura di Billboard Italia : tutti gli ospiti : Emma Marrone alla Milano Music Week per il party conclusivo della kermesse. Questa l'ultima notizia che trapela dal fronte della manifestazione che si concluderà con i festeggiamenti per il primo anno di Billboard Italia, che ha organizzato la serata finale della seconda stagione dell'evento. Tra gli altri ospiti annunciati, Anche i due produttori di platino Takagi e Ketra che sono reduci dal successo di Amore e Capoeira con Giusy Ferreri e ...

Milano. Palazzo Marino in musica : Alice Baccalini suona Brahms : Domani, 4 novembre, alle ore 11:00, in Sala Alessi di Palazzo Marino si esibisce la pianista Alice Baccalini per l’ultimo

Torna la Greasemania - il musical cult in scena a Milano : Milano, askanews, - Tutti pazzi per la Greasemania! Il cult del 1978, con John Travolta e Olivia Newton-John, non è mai stato così attuale ed è uno dei più amati anche dalle nuove generazioni.In ...