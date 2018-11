Milan | Salvini | Gattuso testardo E Rino replica | Pensi ai problemi del

Lazio-Milan - Gattuso risponde alle critiche di Salvini : “Pensi ai problemi del paese” : Al termine del match dell’Olimpico tra Lazio e Milan, l’allenatore dei rossoneri Gattuso ha risposto all’ennesima critica del Ministro dell’Interno Salvini. A giudizio del leader leghista, l’allenatore avrebbe dovuto effettuare qualche cambio nel finale. A questo appunto, Ringhio ha ribattuto piccato: “Con tutti i problemi che ha l’Italia lui ha tempo di chattare e parlare di Milan. C’è ...

Milano - i collettivi contro Salvini : "Ha attaccato studentesse sui social - ora per loro gogna mediatica" : Dopo la manifestazione in piazza di venerdì scorso. Il leader del Carroccio aveva scritto un post contro alcune ragazze, migliaia di commenti pieni di insulti contro le minorenni

Salvini alla Cna - Di Maio a Vivite : sabato Milanese per i due vicepremier : Il secondo ha invece inaugurato, alle ex cavallerizze del Museo della Scienza e della Tecnologia, il festival Vivite , la manifestazione organizzata e promossa da Alleanza delle Cooperative per ...

«No Salvini day» : studenti in corteo Milano - bruciate bandiere di Lega e M5S : Il corteo contro le politiche del governo. Al centro della mobilitazione «le diseguaglianze e il numero chiuso all’Università», ma anche il tema dell’accoglienza dei migranti. Molti ragazzi indossavano le magliette della nave «Mediterranea». Occupato un ex garage

Istruzione - migliaia di studenti in piazza contro il governo : “Siamo stanchi dei tagli”. E a Milano è “No Salvini day” : Da Milano a Roma, fino a Napoli. Sono migliaia gli studenti che questa mattina sono scesi in piazza per manifestare contro il governo. La protesta, organizzata dalla Rete della Conoscenza, dall’Unione degli studenti e Link per reclamare più investimenti per l’Istruzione, coinvolge fino a domani oltre 70 città italiane. “Dopo il nostro incontro con Di Maio del 26 ottobre, abbiamo visto una manovra di bilancio che prevede tagli ...

«No Salvini day» : studenti in corteo|Live A Milano bruciate bandiere di Lega e M5S : Il corteo contro le politiche del governo. Al centro della mobilitazione «le diseguaglianze e il numero chiuso all’Università», ma anche il tema dell’accoglienza dei migranti. Molti ragazzi indossavano le magliette della nave «Mediterranea». Occupato un ex garage