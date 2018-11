Milan | Leonardo fa chiarezza sul mercato | “Ibrahimovic in rossonero a gennaio? Ecco cosa

Milan - Gattuso : 'Il pari è una beffa ma guardiamo avanti - con Leonardo e Maldini si cresce' : ... ma va bene così: ora guardiamo avanti, sperando di recuperare quanto prima qualche giocatore infortunato" ha detto l'allenatore, intervistato da Sky Sport. Tuttavia, nei prossimi giorni non dovrebbe ...

Milan - Leonardo : 'Ibrahimovic? Non è il momento di parlare di mercato' : Abbiamo dialoghi con tante persone, stiamo rientrando in un certo giro del mercato e della politica del calcio. Noi ora dobbiamo stare sereni. Vogliamo ristabilire una certa posizione per la società, ...

Milan - Leonardo : 'Fa male pareggiare così. Sul dialogo con Ibrahimovic...' : Leonardo , direttore generale del Milan , parla a Sky Sport dopo il pareggio contro la Lazio : 'pareggiare la partita così alla fine fa male, i tre punti sarebbero stati un passo avanti. È un risultato comunque positivo, le assenze ci sono ma la squadra ...

Godin Milan - Leonardo vuole ingaggiare uno dei difensori più ambiti : Godin Milan – Milan senza gran parte della propria difesa. Gli infortuni infatti hanno fatto fuori in successione Caldara, che è nemmeno sceso in campo solo una volta in Europa League contro il Dudelange, Musacchio e Romagnoli. Molti tra i giocatori più importanti della retroguardia rossonera stanno ora affollando l’infermeria di Milanello. Un problema decisamente […] L'articolo Godin Milan, Leonardo vuole ingaggiare uno dei ...

IBRAHIMOVIC AL Milan?/ Ultime notizie calciomercato : Leonardo e Maldini lo hanno convinto - ecco l'offerta - IlSussidiario.net : Milan, torna IBRAHIMOVIC? Tutto pronto per l'arrivo dello svedese, ma occhio alla Sampdoria che ha contattato l'entourage dell'attaccante

Clamoroso Milan : Godin in pugno! Blitz di Leonardo - tutti i dettagli : ' Milan Godin '. Titola così oggi a tutta pagina il Corriere dello Sport a proposito del difensore uruguaiano dell'Atlético Madrid: 'Colpo di Leonardo, ha in pugno il pilastro difensivo dell'Atlético. Godin è in scadenza a giugno e non intende rinnovare il suo ...

Calciomercato Milan - non solo Ibra e De Paul : Leonardo ha altri due obiettivi sul taccuino : Il direttore dell’area tecnica rossonera segue due obiettivi per il mercato di giugno, si tratta di Ben Yedder e Van de Beek Il Calciomercato del Milan pare essere già entrato nel vivo, Leonardo infatti non perde tempo e prosegue nel suo lavoro di rafforzamento della rosa rossonera. LaPresse/EFE Non solo Ibrahimovic e De Paul, il responsabile dell’area tecnica segue anche altri due obiettivi presumibilmente per la sessione di ...

Milan - Ibra mai visto così : ha già fatto sapere a Leonardo... : Le voci insistenti sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan sono sempre più frequenti. Secondo La Gazzetta dello Sport, lo svedese sarebbe carichissimo: lo ha fatto già sapere a tutti, non intende vestire di nuovo rossonero per fare la figurina ma per mettersi in gioco, competitivo al massimo, al punto da ...

Donadoni : “Non ho mai cenato con Leonardo - il Milan è un sogno” : E’ tornato a parlare Roberto Donadoni. L’ex allenatore del Bologna, ancora senza panchina, si è raccontato ai microfoni di Sportnews.eu parlando della sua carriera e dei suoi progetti futuri. Colui che potrebbe succedere a Gattuso in caso di risultati negativi —> il nome è quello di Donadoni L’ex giocatore del Milan ha risposto proprio ad […] L'articolo Donadoni: “Non ho mai cenato con Leonardo, il Milan ...

Milan - Ibrahimovic ci sta anche per 6 mesi. E aspetta lo squillo di Leonardo : Carlo Laudisa, nell'articolo sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, fa il punto sulla trattativa tra il d.t. Leonardo e l'agente del giocatore, Mino Raiola. Zlatan Ibrahimovic, 37 anni. Getty ...

Calciomercato Milan - incontro tra Leonardo e Raiola per il futuro di Ibrahimovic : Dt del Galaxy: "Fiduciosi sul futuro di Ibrahimovic" Ai microfoni di Sky Sport, Jovan Kirovski - direttore tecnico dei Los Angeles Galaxy - ha confermato l'ottimismo del club sul futuro dello ...

Calciomercato Milan - Leonardo prova la mossa a sorpresa : il centrocampista arriva dalla Premier? : La stagione del Milan non ha preso una piega positiva per quanto riguarda gli infortuni. Ormai gli indisponibili a medio-lungo termine sono diventati molti e Gattuso inizia a far fatica a comporre un undici presentabile da opporre all’avversario di turno. A metà campo sono rimasti solo Kessiè e Bakayoko, in quanto Biglia e Bonaventura rientreranno a 2019 inoltrato e Bertolacci, Mauri e Montolivo non godono di grande fiducia da parte ...

Milan senza difesa : Leonardo dà un’occhiata alla “lista svincolati” : Milan alle prese con i tanti infortuni che hanno colpito la linea difensiva, solo un centrale a disposizione di Gattuso per le prossime gare Il Milan deve fare i conti con una serie di infortuni innumerevole, che ha colpito sopratutto la difesa. I centrali Romagnoli, Caldara e Musacchio sono out, con il solo Zapata arruolabile. Alcuni di questi infortuni prevedono uno stop di lunga durata e dunque potrebbe essere il caso di tornare sul ...

Fabinho Milan - il brasiliano è l’idea di Leonardo per il mercato di gennaio : Fabinho Milan – Con l’infermeria piena, al Milan servono assolutamente rinforzi. Uno di essi potrebbe giungere a metà campo. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, uno di questi potrebbe essere Fabinho. O meglio a lui spera di arrivare il direttore generale dell’area tecnico-sportiva dei rossoneri, Leonardo. Il numero 3 del Liverpool risulta infatti essere […] L'articolo Fabinho Milan, il ...