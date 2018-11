Milan | il pari rimane amaro Lazio | la svolta è rimandata

Le Borse europee aprono in rialzo - Milan o e Parigi le migliori : Le Borse europee aprono in rialzo sulla scia di Wall Street. I mercati sono focalizzati sulle turbolenze all'interno dell'esecutivo britannico e sulle incertezze dell'accordo sulla Brexit. A Londra l'...

La Brexit fa bene alle Borse Ue Milan o sopra la parità.Spread : 307 : Piazza Affari e le Borse europee tentano il rimbalzo aprendo la seduta odierna in rialzo, dopo l'approvazione del pre-accordo sulla Brexit da parte dei ministri inglesi. Dopo una riunione fiume, durata cinque ore, la premier britannica Theresa May ha annunciato che è stata raggiunta un'intesa sulla bozza di accordo sulla Brexit definita a Bruxelles, scongiurando una no-deal Brexit , ossia un'uscita dall'Unione ...

Milano - 13enne in sedia a rotelle bloccata in cortile del liceo Parini : Al liceo Parini di Milano, per l'Open Day, si è presentata con la mamma. Probabilmente piena di entusiasmo e di aspettative. Rebecca ha 13 anni, sta ancora frequentando la terza media ed è ammalata di atrofia muscolare spinale di secondo livello. A causa della sua patologia, la ragazzina non può muoversi liberamente perché da sempre, per spostarsi, ha bisogno della sedia a rotelle. Quindi, nel giorno della presentazione dei corsi del celebre ...