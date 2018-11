Milan | Gattuso oltre la beffa | La squadra ha tirato fuori qualcosa in più

Correa strozza l’urlo del Milan - la Lazio si salva in extremis : la squadra di Gattuso non sa soffrire : Nonostante le numerose assenze il Milan rischia di prendersi tre punti pesantissimi all’Olimpico, la Lazio però si salva nel recupero grazie a Correa Il Milan di Gattuso non sa soffrire, è questo il paradosso che la formazione rossonera si porta dietro, nonostante la grinta del proprio allenatore. Alfredo Falcone/LaPresse La partita dell’Olimpico contro la Lazio ne è la conferma, con i rossoneri raggiunti solo nel recupero da ...

Milan - Gattuso sulle voci di mercato : “Ibrahimovic? Può essere utile a tutti noi” : “Mi hanno fatto piacere le parole di Ibrahimovic, lo ringrazio. Ad avercene di giocatori come lui al Milan. Noi ci siamo ‘accappiati’ tante volte in campo, avevamo un carattere forte“. Rino Gattuso, alla vigilia della gara contro la Lazio, spalanca le porte al possibile arrivo a gennaio di Zlatan Ibrahimovic, che recentemente aveva fatto i complimenti all’allenatore rossonero. “Ibrahimovic – ...

Milan - Gattuso vuota il sacco : il bollettino medico - le ultime sull’arrivo di Ibra ed il caso Higuain : Milan, Gennaro Gattuso ha parlato in vista della gara fondamentale contro la Lazio, il tecnico rossonero intanto aspetta Ibrahimovic alla sua corte Milan, Gennaro Gattuso ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara di domani alle 18 contro la Lazio. Un incontro che potrebbe valere molto in chiave Champions League, un incontro delicatissimo e condizionato di certo dalle tante assenze che dovrà fronteggiare il tecnico ...

Lazio-Milan - i convocati di Gattuso tra mille difficoltà : Gennaro Gattuso dovrà fare a meno di diverse pedine importanti nella gara di domani contro la Lazio, uno scontro che vale molto per la zona Champions Dopo aver terminato la rifinitura a Milanello, Rino Gattuso ha ufficializzato l’elenco dei 22 rossoneri convocati per la trasferta di Roma contro la Lazio, tredicesima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18. Con una lunga serie di giocatori infortunati ed Higuain ...

Lazio-Milan - le probabili formazioni : Gattuso in emergenza : Dopo la lunga astinenza dovuta agli impegni delle nazionali riparte la Serie A e riparte con un cartellone decisamente importante, in programma sfide di assoluto valore come il Derby della Lanterna Genoa-Sampdoria e la sfida Champions Lazio-Milan. Gattuso è reduce dal ko di San Siro contro la capolista Juventus e soprattutto ha dovuto subire in […] L'articolo Lazio-Milan, le probabili formazioni: Gattuso in emergenza proviene da Serie A ...

Milan - Gennaro Gattuso disperato : gli undici infortunati - ecco la formazione-tipo : La risposta a chi, ancora, si chiede il perché di club composte da almeno 25 giocatori è semplice e formata da cinque sole lettere: Milan. Squadra che in questo momento è la versione calcistica di un ...

Lazio-Milan - Gattuso ha fatto le sue scelte tra mille difficoltà : ecco l’11 scelto per l’assalto al 4° posto : Gennaro Gattuso conosce bene l’importanza della gara di domenica tra la Lazio ed il suo Milan alle prese con una serie incredibile di infortuni Gennaro Gattuso dovrà fare i miracoli per schierare un 11 competitivo nella gara di domenica pomeriggio contro la Lazio. Il suo Milan è alle prese con una serie di gravi infortuni che sta condizionando inevitabilmente la stagione rossonera, ma il tecnico chiede di guardare avanti con fiducia ...