Milan | Gattuso | ' Faccio i miei complimenti ai ragazzi'

Lazio-Milan - Gattuso risponde alle critiche di Salvini : “Pensi ai problemi del paese” : Al termine del match dell’Olimpico tra Lazio e Milan, l’allenatore dei rossoneri Gattuso ha risposto all’ennesima critica del Ministro dell’Interno Salvini. A giudizio del leader leghista, l’allenatore avrebbe dovuto effettuare qualche cambio nel finale. A questo appunto, Ringhio ha ribattuto piccato: “Con tutti i problemi che ha l’Italia lui ha tempo di chattare e parlare di Milan. C’è ...

Milan - Gattuso : 'Salvini si lamenta? Pensi alla politica' : 'Salvini si lamenta perché non ho fatto cambi? Sentite, io non parlo di politica perché non capisco nulla. A Salvini dico di pensare alla politica perché con tutti i problemi che abbiamo nel nostro Paese, se il vicepremier parla di calcio significa che siamo messi male'. L'allenatore del Milan, Rino Gattuso, replica così al ministro ...

Lazio-Milan - Gattuso : “Ibrahimovic? Inutile pensarci ora” : Lazio-Milan, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato da “Sky Sport”, Rino Gattuso, allenatore del Milan, ha parlato della partita pareggiata in casa della Lazio: “Può succedere di abbassarsi un po’. In quei momenti, la differenza l’ha fatta Acerbi che fisicamente ci ha messo in difficoltà però va bene. Guardiamo avanti e speriamo di recuperare qualche […] L'articolo Lazio-Milan, Gattuso: “Ibrahimovic? Inutile ...

Milan - Gattuso : 'Maldini e Leo mi sono stati vicino. Ibra? Vediamo...' : Gennaro Gattuso , allenatore del Milan , parla a Sky Sport dopo il pareggio contro la Lazio : 'Può succedere di abbassarsi un po'. In quei momenti, la differenza l'ha fatta Acerbi che fisicamente ci ha messo in difficoltà però va bene. Guardiamo avanti ...

Milan - Gattuso oltre la beffa : "La squadra ha tirato fuori qualcosa in più" : Il pareggio della Lazio è arrivato al 94' e ha privato all'ultimo respiro il Milan di Gennaro Gattuso - in piena emergenza infortunati - dei tre punti contro una diretta avversaria per il quarto posto:...

Correa strozza l’urlo del Milan - la Lazio si salva in extremis : la squadra di Gattuso non sa soffrire : Nonostante le numerose assenze il Milan rischia di prendersi tre punti pesantissimi all’Olimpico, la Lazio però si salva nel recupero grazie a Correa Il Milan di Gattuso non sa soffrire, è questo il paradosso che la formazione rossonera si porta dietro, nonostante la grinta del proprio allenatore. Alfredo Falcone/LaPresse La partita dell’Olimpico contro la Lazio ne è la conferma, con i rossoneri raggiunti solo nel recupero da ...

Milan al quarto posto per 93 minuti - poi Correa gela Gattuso : Rabbia e amarezza in casa Milan. All’Olimpico i rossoneri hanno sfiorato l’impresa. Poi però l’assedio finale della Lazio ha portato

Milan - Gattuso sulle voci di mercato : “Ibrahimovic? Può essere utile a tutti noi” : “Mi hanno fatto piacere le parole di Ibrahimovic, lo ringrazio. Ad avercene di giocatori come lui al Milan. Noi ci siamo ‘accappiati’ tante volte in campo, avevamo un carattere forte“. Rino Gattuso, alla vigilia della gara contro la Lazio, spalanca le porte al possibile arrivo a gennaio di Zlatan Ibrahimovic, che recentemente aveva fatto i complimenti all’allenatore rossonero. “Ibrahimovic – ...

Milan - Gattuso : "Troppi infortuni? Non siamo degli scappati di casa..." : Ero abituato a un altro mondo, negli allenamenti, nel modo di toccare il pallone. Ma ho resistito e abbassato le pretese. Il Milan non è una zona di parcheggio, se vieni qui occorre mettere a ...

Milan - Gattuso vuota il sacco : il bollettino medico - le ultime sull’arrivo di Ibra ed il caso Higuain : Milan, Gennaro Gattuso ha parlato in vista della gara fondamentale contro la Lazio, il tecnico rossonero intanto aspetta Ibrahimovic alla sua corte Milan, Gennaro Gattuso ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara di domani alle 18 contro la Lazio. Un incontro che potrebbe valere molto in chiave Champions League, un incontro delicatissimo e condizionato di certo dalle tante assenze che dovrà fronteggiare il tecnico ...