Migranti | Usa chiudono confine Messico

Usa - chiuso il confine con il Messico a San Diego : centinaia di Migranti sfidano Trump : Il passo di frontiera che divide la statunitense San Diego dalla Messicana Tijuana, si chiama San Ysidro, ed è l'attraversamento di confine più frequentato del mondo. Questi migranti fanno parte ...

Migranti - barcone con 264 persone sbarca a Pozzallo - tra loro bimba di 15 giorni. Salvini accusa Malta : “Vergognosa” : C’è anche una bambina 15 giorni partorita in Libia e con ancora tracce di sangue sul corpicino tra i 264 Migranti sbarcati sabato sera a Pozzallo, in Sicilia. La madre, che ha solo 19 anni, ha raccontato ai soccorritori di esser stata violentata durante la permanenza in un campo di detenzione libico e di aver partorito da sola, in un hangar. L’imbarcazione è stata scortata nel porto dalle motovedette italiane dopo che nel pomeriggio ...

Ragusa - sbarcati tutti i 236 Migranti arrivati a Pozzallo : Sono sbarcati tutti i 236 migranti giunti sabato sera a Pozzallo, in provincia di Ragusa. A fare accelerare le procedure hanno contribuito anche motivi di sicurezza per le cattive condizioni del ...

L’Italia accusa Malta : Migranti lasciati in mare 200 a Pozzallo “perché non annegassero” : L’imbarcazione ha virato verso L’Italia ed è approdata in serata a Pozzallo (Ragusa). Poi si è inclinata su un fianco: sbarcati tutti i migranti, fra loro anche cinque neonati. Il ministro dell’Interno: «Il pattugliatore maltese li ha abbandonati. È l’ennesima vergogna, degna di questa Unione europea incapace»

Migranti - 120 in salvo dopo allarme Ong : gommone verso l'Italia | Salvini accusa : "Abbandonati da Malta" : All'attacco anche il ministro Toninelli: "E l'Europa che fa? Fa finta di niente mentre noi salviamo altre vite umane o difende uno dei suoi Paesi fondatori?"

Migranti - tornano le carrette del mare : in 82 sbarcano a Lampedusa - 100 salvati in mare : Nuovo naufragio nel Mediterraneo: si temono diversi morti. Nelle aree Sar davanti alle coste della Libia stanno operando tre...

Usa - 14.000 Migranti minori in custodia : 6.08 Sono 14.000 gli immigrati minorenni che si trovano sotto custodia negli Usa. In molti casi sono bambini e ragazzi giunti da soli nel Paese. Sono numeri da record forniti dal ministero Usa della Sanità e dei servizi sociali. L'aumento dei minori sotto custodia è dovuto alle politiche della Casa Bianca. Attivisti e associazioni per i diritti umani denunciano la tendenza ad estendere la permanenza dei ragazzi detenuti fino al raggiungimento ...