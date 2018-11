Migranti | Salvini | taglio ai costi e aiuti diretti | in Ghana 6 euro per ogni persona

Migranti - barcone con 264 persone sbarca a Pozzallo. Salvini accusa Malta : “È l’ennesima vergogna” : Un barcone con a bordo 264 Migranti è sbarcato sabato sera a Pozzallo, in Sicilia. L’imbarcazione è stata scortata nel porto dalle motovedette italiane dopo che nel pomeriggio era stata intercettata nelle acque della zona Sar maltese ma le autorità de La Valletta non solo non erano intervenute, ma avevano invertito la rotta. Malta aveva infatti preso il coordinamento delle operazioni di soccorso, “ma come al solito sta cercando di ...

Migranti - 120 in salvo dopo allarme Ong : gommone verso l'Italia | Salvini accusa : "Abbandonati da Malta" : All'attacco anche il ministro Toninelli: "E l'Europa che fa? Fa finta di niente mentre noi salviamo altre vite umane o difende uno dei suoi Paesi fondatori?"

