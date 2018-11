Migranti | gli Usa chiudono il confine tra Tijuana e San Diego

Gli Stati Uniti chiudono il confine col Messico e sparano lacrimogeni sui Migranti : New York - Sale ulteriormente la tensione al confine fra Stati Uniti e Messico: poco dopo le 20 italiane, le autorità degli Usa hanno chiuso tutti gli ingressi di veicoli e pedoni a San Ysidro , mappa ...

Migranti - Salvini : taglio ai costi e aiuti diretti - in Ghana 6 euro per ogni persona : Il vicepremier Salvini ha trattato l'argomento dei costi affrontati dall'Italia per accogliere i Migranti. Al Forum delle Associazioni Familiari il ministro dell'Interno ha proposto degli interventi diretti in Africa, così l'Italia spenderebbe meno dei 35 euro al giorno per ciascuno migrante. Il piano del leader della Lega consisterebbe nel chiudere i porti, regolamentare la concessione del diritto di asilo e ridurre le spese per i centri ...

"I nostri giovani non hanno voglia di lavorare - scelgo i Migranti" : E allora ecco Osumane, lo vedete no? Sorride sempre e ha fame di vivere, di apprendere, di capire come funziona il nostro mondo". PROGETTO SPRAR " Tredici attestati per camerieri consegnati ad ...

Addio al regista svizzero Alexander J. Seiler - autore nel 1964 del film 'Siamo italiani' sugli eMigranti del Belpaese : Addio al regista svizzero Alexander J. Seiler, uno dei maestri del documentario europeo, Palma d'oro al Festival di Cannes nel 1963 con il cortometraggio ' A fleur d'eau ' e autore nel 1964 del film ' ...

"Discriminarono i Migranti" - ora i Comuni anti-accoglienza sono condannati a risarcire : La vicenda esaminata dal tribunale di Milano nasce nel settembre 2017 quando numerosi sindaci leghisti avevano adottato un...

Dl sicurezza - “così i piccoli Comuni rinascono grazie ai Migranti. Con il taglio degli Sprar danni alle economie locali” : Con un investimento da 600 a 800 milioni all’anno, l’accoglienza diffusa ha funzionato da volano sia per riattivare economie locali in crisi, sia per rivitalizzare imprese e servizi sociali. Alla vigilia del passaggio alla Camera del decreto sicurezza, Legambiente presenta il dossier ‘L’accoglienza che fa bene all’Italia’. Una raccolta di 28 storie che coinvolgono 100 Comuni e che raccontano come (bene) funziona l’accoglienza diffusa, che ha nel ...

[L'esclusiva] Per i Migranti meglio i proiettili della Libia del futuro che li aspetta : La polizia libica fa sbarcare con la forza i 78 migranti ancora a bordo della Niven nel porto di Misurata. 21 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Diseguaglianze - Migranti ed ex guerriglieri : la parabola della nuova Colombia : In Cent’anni di solitudine, l’opera di fama mondiale che gli valse il premio Nobel per la Letteratura, Gabriel García Márquez chiude il racconto affermando che «le stirpi condannate a cent’anni di solitudine non avevano una seconda opportunità sulla terra». Pentito forse di tanto pessimismo, alla fine del suo discorso di accettazione del premio, a ...

Libia - sgomberati i Migranti della Nivin : dieci feriti - gli altri detenuti : MISURATA - Dopo dodici giorni trascorsi a bordo del cargo Nivin, i 78 migranti salvati nel Mediterraneo la notte tra il 7 e l'8 novembre hanno ricevuto la visita di una delegazione di ambasciatori e ...

Nivin - i Migranti non vogliono scendere dalla nave : “Se sbarco mi ammazzano. Non possiamo restare in Libia” : “Mi hanno venduto tre volte, mio fratello è morto tra le mie braccia. Io so cosa succede qui, e per questo non voglio scendere. Non scenderò nemmeno se ci fanno morire di fame”. Settantanove persone sono bloccate, da giorni, sulla nave Nivin, nel porto di Misurata. Secondo la ong Mediterranea, le forze armate libiche avrebbero fatto irruzione sulla nave e ci sarebbero stati episodi di violenza, con “persone ferite in ospedale e ...

Manovra - Giorgia Meloni contro l'emendamento grillino : "Ora gli italiani devono pure pagare i preservativi ai Migranti?" : l'emendamento alla Manovra presentato dal Movimento 5 Stelle - come ci si poteva immaginare - sta facendo discutere. Distribuire gratis preservativi agli under 26 e ai richiedenti asilo non fa emozionare proprio tutti. Così Giorgia Meloni ha subito alzato la voce. "preservativi gratis per i richiedenti asilo. La proposta choc del M5S alla legge di Bilancio. Così oltre a vitto e alloggio, paghetta e Wi-Fi, gli italiani dovranno pagare pure i ...

Migranti : le vene aperte dell'America - le porte chiuse degli USA : ...che all'inizio di ottobre avevano formato una carovana di migliaia di persone decise ad abbandoare le poverissime contrade del Centro America per tentare la sorte nel paese più ricco del mondo

Migranti - la balla degli immigrati 'senza soldi in Italia'. Ecco come fanno a ricevere contanti : ... scrive il quotidiano, 'il più famoso e storico sistema finanziario informale nel mondo arabo'. Una sorta di 'cambiale pagata a distanza'. Un sistema molto usato anche dalle organizzazione ...

Cagliari - naufragio Migranti : recuperato un secondo cadavere : La Guardia costiera di Cagliari ha appena recuperato un secondo cadavere del naufragio del barchino di migranti avvenuto venerdì al largo dell'Isola del Toro, vicino a Sant'Antioco. Il corpo è stato ...