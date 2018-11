Migranti | a Milano foto di Hitler e inni alle camere a gas su Fb contro il corteo

Migranti : Asgi - tribunale Milano condanna Comuni 'anti' richiedenti asilo (2) : (AdnKronos) - Questa impostazione "è stata pienamente accolta dal tribunale di Milano (I sezione, giudice Paola Gandolfi, ordinanze del 21 e 22 novembre) che ha accertato il carattere discriminatorio delle ordinanze, ha condannato i Comuni a pubblicare la decisione sul sito del Comune e a un risarci

Migranti : Asgi - tribunale Milano condanna Comuni 'anti' richiedenti asilo : Milano, 23 nov. (AdnKronos) - Per il tribunale di Milano, adottare le ordinanze sindacali sulla base della presunta pericolosità dei richiedenti asilo costituisce molestia discriminatoria per ragioni etniche e razziali; i Comuni condannati a pubblicare la decisione e a risarcire il danno. E' quanto

No Salvini day - uova e petardi vicino al consolato Usa di Milano in solidarietà a carovana Migranti : Immagini del corteo di manifestanti del ‘No Salvini day‘ che hanno lanciato uova e petardi contro gli agenti disposti in tenuta antisommossa a Milano, a pochi metri dal consolato Usa, uno delle tappe scelte per mostrare vicinanza alla ‘carovana migrante’ che tenta di varcare la frontiera con il Messico. I contestatori hanno acceso alcuni fumogeni ma si sono fermati prima delle transenne. L'articolo No Salvini day, ...

Migranti - nuovo scontro Italia-Malta. Arcivescovo di Milano : «Resistere alla paura» : Il Viminale: La Valletta regala bussola e benzina ai profughi per farli arrivare a Lampedusa. La replica: è Roma che non rispetta obblighi ...

Milano - i Migranti di via Corelli adottano una guglia del Duomo : Gesto d'amore per la città che li ha accolti alla vigilia dello sgombero voluto dal ministro Salvini

Beppe Sala incontra gli africani di Milano : "Non esistono Migranti di serie B" : Il sindaco, criticato nei giorni scorsi per presunte frasi sulla "diversità" di chi viene dal Continente nero, ha risposto con un incontro a Palazzo Marino

Le Iene - Migranti somali incontrano il loro torturatore a Milano e lo fanno arrestare - Ultime Notizie Flash : Un servizio de Le Iene racconta la storia terribile di alcuni migranti somali, che a Milano incontrano il loro torturatore e si affidano alla giustizia italiana

Milano - Migranti somali fanno arrestare il loro aguzzino : è il primo trafficante di uomini condannato in Italia : Si chiama Ismail Osman e nel video mandato in onda a " Le Iene " è il ragazzo di colore che indossa la giacca marrone. Sembra un uomo come tanti altri, invece le telecamere di sorveglianza in zona ...

Bono Vox a Milano : “Salvini è il diavolo”/ Video concerto U2 : l'attacco ai leader politici sui Migranti : Milano, Bono Vox al concerto U2: "Salvini, Orban e Le Pen sono il diavolo". Video, l'alter ego MacPhisto del cantante anti-Lega e contro il sovranismo europeo(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 21:25:00 GMT)

Milano - migliaia in piazza contro razzismo e intolleranza. Anpi : “Vera minaccia non sono i Migranti ma le mafie” : migliaia di persone, con magliette, sciarpe e indumenti di colore rosso, sono arrivate in piazza Duomo a Milano per dire “basta al razzismo e all’intolleranza”, e ribadire i valori dell’accoglienza e dell’antifascismo, nel corso della manifestazione dal titolo ‘Intolleranza zero. Un segno rosso contro il razzismo‘, promossa da Anpi, Aned, I Sentinelli di Milano. “In questo riaffacciarsi di pulsioni ...

Milano. Municipio 6 : Hotel Bel Sit – storie di Migranti : La cooperativa Faber organizza una mostra molto interessante con il patrocinio del Municipio 6. Il tema è “Hotel Bel Sit