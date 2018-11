Michele Bravi è sotto choc è stato coinvolto in un’incidente stradale

musicaetesti.myblog

(Di domenica 25 novembre 2018) L’ex vincitore di X factor e cantanteè rimastoina Milano dove ha perso la vita una donna.era alla guida di un’auto di car sharing e si è scontrato con una moto. La donna che era alla guida è stata subito soccorsa e trasportata all’ospedale San Carlo dove èdichiarato il decesso circa un’ora dopo. “Sonoshock” ha detto il cantante. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale, la motociclista era su una moto quando si è trovata davanti l’auto diche stava effettuando una manovra di inversione di marcia in via Chinotto. Il cantante si è fermato per prestare i primi soccorsi.è molto provato dalla triste vicenda, confida “nell’esimio lavoro della magistratura, nei confronti della quale nutre il massimo rispetto, per la determinazione delle ...