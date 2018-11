Michael Douglas | ' Ho paura che i miei figli ereditino il gene della dipendenza'

Catherine Zeta Jones : "I miei 18 anni d'amore con Michael Douglas" : Recentemente la coppia formata da Catherine Zeta Jones e Michael Douglas ha festeggiato il loro 18esimo anniversario di matrimonio, un traguardo molto importante per la coppia d'oro del cinema di oggi.

Michael Douglas : "Grazie ad uno spinello ho conosciuto Danny DeVito" : L"amicizia che lega il celeberrimo attore Michael Douglas e Danny DeVito non ha eguali. Da oltre 50 anni sono legati da una profonda stima che si è rivelata vincente anche sul grande schermo, soprattutto tra gli anni "80 e 90. In occasione del compleanno di Danny DeVito, l"attore la prossima settimana compirà 74 anni, Michael Douglas è stato intervisto da "Cigar Aficionado" ricordando le tappe salenti della sua amicizia con DeVito che, per ...

Il metodo Kominsky : dal 16 novembre su Netflix la serie tv con Michael Douglas : Il metodo Kominsky sta per sbarcare su Netflix: data di lancio il 16 novembre 2018, per la serie Tv firmata Chuck Lorre. In prima linea Michael Douglas come protagonista, al fianco di Alan Arkin. Il metodo Kominsky esplora la seconda vita di un vecchio attore, che una volta archiviata la sua popolarità sul set si dedica ad insegnare recitazione ad altri artisti. Il metodo Kominsky diventa serie Tv: otto episodi per esplorare la storia di ...

Michael Douglas - per la stella sulla Walk of Fame : papà - figlio e baci a Catherine Zeta-Jones : Tre generazioni sulla Walk of Fame, Michael Douglas ha inaugurato la sua stella a Hollywood durante la sua carriera cinquantennale nell'industria cinematografica come attore ma anche come produttore. ...

Mai così vicini/ Su Rai Movie il film con Michael Douglas e Diane Keaton (oggi - 21 ottobre 2018) : Mai così vicini, il film commedia in onda su Rai Movie oggi, domenica 21 ottobre 2018. Nel cast: Michael Douglas e Diane Keaton, alla regia Rob Reiner. La trama del film nel dettaglio.

Catherine Zeta Jones - Michael Douglas e quel 25 settembre in cui iniziò (e cambiò) la vita : Michael Douglas e famigliaMichael Douglas e famigliaMichael Douglas e famigliaMichael Douglas e famigliaLei oggi soffia su 49 candeline, lui ne spegne 74. Una coincidenza astrale su cui Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas hanno spesso scherzato: «Siamo nati il 25 settembre e tra noi ci sono 25 anni di differenza. Era destino». Il 25 settembre, oltre a essere il compleanno di entrambi, è anche il giorno in cui, nel 1998, si incontrarono per la ...